Diriliş Ertuğrul’a bomba transfer!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Son bölümlerde izleyici karşısına çıkan Altun Aba rolünü bundan sonra Hasan Küçükçetin oynayacak.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Son bölümlerde izleyici karşısına çıkan Altun Aba rolünü bundan sonra Hasan Küçükçetin oynayacak.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı ‘Diriliş Ertuğrul’a yeni sezon öncesi Orhan Kılıç, Ogün Kaptanoğlu ve Aslıhan Güner dahil olmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri veda etmişti. Son olarak ise Hasan Küçükçetin kadroya dahil oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki bir sahne Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin operasyonuna gönderme olarak algılanmıştı.

Hasan Küçükçetin, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, yaklaşık 30 kilo verip sakallarını da uzattı.