Direniş Karatay filminin Konya galası gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yapımını üstlendiği, Direniş Karatay filminin Konya galası, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yapımını üstlendiği, Direniş Karatay filminin Konya galası, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Yoğun ilginin olduğu filmin Konya galasına, Eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, gala öncesinde yaptığı konuşmasında, “Konya, bir medeniyet başkentidir. Ancak bu yönüyle pek az tanınıyordu. Bu filmle birlikte aklımızda pek çok şey canlanacak. Eğer 13. yüzyıl Selçuklu’su olmasaydı, Osmanlı Devleti olmayacağı gibi, daha sonraki bize kadar intikal eden medeniyet birikimimizin hiçbirisi de olmayacaktı. Bu filmde ticareti, ilmi, tarihi, sanatı ve devleti bir arada görüyoruz. Bu harman için de emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Devletler savaşlarla kurulur ya da korunur belki ama süreklilikleri ilimle, sanatla, kültürle sağlanır” ifadelerine yer verirken, Konya’nın, Selçuklunun ve Direniş Karatay’ın öneminden bahsetti.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise konuşmasında, “Biz Direniş Karatay filmini, tarihimizin en az dokunulan ve bugünkü devletimizin temellerinin atıldığı günleri, o zamanın çilesini ve kahramanlarını tanımak, tanıtmak, hatırlamak ve vefa borcumuzu ödemek için yaptık. Direniş Karatay filminin ele aldığı gerçek hikayeyi özellikle seçmemizin nedeni ‘birlik’ olmanın, ‘bir’ olmanın kıymetinin anlaşılmasını istememizdir. 1000 yıllık devletimiz, Devlet Ebed Müddet’in, bu en değerli devlet adamlarından olan Emir Celalettin Karatay’ın hayatını canlandıran bir filme imza atmaktan dolayı KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına onur ve mutluluk duymaktayım. Türkiye ile birlikte, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre olmak üzere 9 ülkede aynı anda gösterime giren Direniş Karatay’a emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Selahattin Sancaklı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı’nın kaleme aldığı, Mehmet Aslantuğ, Yurdaer Okur, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, Burcu Özberk gibi isimlerin yer aldığı Direniş Karatay, 9 Mart tarihi itibarıyla izleyiciyle buluşuyor.