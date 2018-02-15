Direniş Karatay filminin fragmanı sosyal medyada ilgi gördü

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve 'Son Selçuklu Kahramanı' olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay'ın yayınlanan fragmanı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 9 Mart 2018’te izleyici ile buluşmaya hazırlanan filmin savaş ve aksiyon sahneleri şimdiden merak konusu oldu.

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve ‘Son Selçuklu Kahramanı’ olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay’ın yayınlanan fragmanı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 9 Mart 2018’te izleyici ile buluşmaya hazırlanan filmin savaş ve aksiyon sahneleri şimdiden merak konusu oldu.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Savaş sahnelerinde bine yakın özel tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kalkan kullanılan çekimlerin toplam 86 bin metrekare alanda gerçekleştiği belirtilerek, “65 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşen stüdyo çekimleri esnasında ise savaş sahneleri için uluslararası standartta 45 kişilik dublör ekibi özel koreografileri ile görev aldı. Bu esnada sette 500 kişinin aynı anda görev alması ile de farklı bir rekora da imza atılmış oldu. Direniş Karatay film platosu, aynı zamanda kurulan ilk Selçuklu platosu olma özelliğinde. Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yerlerin gerçeğe yakın prototiplerinin bulunduğu platonun sokaklarında ise döneme ait kasap, manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri meslek sahiplerinin dükkanları bulunuyor. 2017 Temmuz-Ağustos aylarında çekimleri Konya’da gerçekleşen filmin yapımcısı, aynı zamanda filmin kahramanı Karatay ile de aynı adı taşıyan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi. Türkiye’de ilk kez bir üniversitenin kendi tarihinden yola çıkarak özgün bir hikaye ile izleyiciye aktaracağı filmin hikayesi ve proje tasarımı yazar Selman Kayabaşı’na ait. Senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok’un kaleme aldığı film Selçukların son döneminde geçiyor” denildi.



Filmin hikayesi ise söyle:

“Alaaddin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta oğlu Gıyaseddin geçer. Gıyaseddin babası gibi güçlü karaktere sahip bir devlet adamı değildir. Bu zayıflık Moğolların baskısını ve Selçuklu üzerindeki iştahını artırmaktadır. Fakat Moğolların unuttuğu çok önemli bir detay vardır, o da dönemin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay’ın varlığıdır. Karatay tüm tecrübe ve gücü ile halkı Moğollara karşı büyük bir direnişe hazırlarken kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Anadolu’nun tüm sessiz kahramanlarını yanına alacaktır. Savaş sahnelerinin güçlü bir drama ile beslendiği filmde, izleyicilere bir kahramanın verdiği bağımsızlık mücadelesi aktarılıyor.”

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cahit Kayaoğlu, Ali Buhara Mete gibi isimlerin yer aldığı film, Selçuklu dönemine ait ilk film olma özelliğinde. Filmin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, Genel Danışmanlığını Serdar Akar üstlendi. Filmin kadrosunda ayrıca Nik Xhelilaj, Volkan Keskin, Latif Koru, Ece Yaşar, Kutay Köktürk, Ertuğrul Şakar, Fırat Temir, Yusuf Aytekin gibi isimler de yer alırken, Furkan Palalı da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.