Diploması okulunda Körfez Analizleri yapıldı

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diplomasi Okulu'nda "Körfez Analizleri" ele alındı.

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diplomasi Okulu’nda “Körfez Analizleri” ele alındı.

Selçuklu Gençlik Meclisi, gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından üniversiteli gençlerin kullanımına sunulan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı programlar farklı konularda uzman konukları öğrencilerle buluşturuyor. Üniversite öğrencilerinde farkındalık oluşturan ve yoğun ilgi gören Diplomasi Okulu’nun yeni dönemdeki konusu “Körfez Analizleri” oldu. Beş ayrı uzmanın katıldığı programlar Orsam Başkanı Ali Uysal’ ın ‘İran-Körfez Ülkeleri İlişkileri’ sunumuyla başladı.

Dış politikada diplomasi konusunu ele alan Ali Uysal, gençlere Körfez Ülkeleri ve bölgede etkili olan aktörler hakkında bilgi verdi. Batı dışında ABD’nin de bölgede uluslararası barışa aykırı etkinleri olduğunu ve halen de devam ettiğini ifade eden Uysal, “Batı’nın bu bölgeye olan politikalarını I.Dünya Savaşı’nda Kudüs’ü almak istemesiyle hızlandırdığını görebiliriz. Bu hamle aynı zamanda o zamanlar bir plan olan İsrail Devletinin kurulmasıyla da alakalıdır. Ancak Osmanlı Ordusu’nun buradaki başarısıyla İngilizler bu bölgeden püskürtülmüştür. Batının politikalarına karşı Ortadoğu coğrafyasında Arap Birliği adında bir kuruluş vardır. Arap Birliği’nin amacı üye olan 22 ülkeyi ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal açıdan birleştirmektir. Ancak o bölgedeki İsrail varlığı dolayısıyla Batı ve ABD varlığı bunu engellemektedir” dedi.

Diplomasi Okulu’nun ikinci konuğu Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı oldu. Türkiye ve Ķörfez Ülkeleri arasındaki stratejik ortaklık konusunu anlatan Kışlakçı,”Ortadoğu’yu Körfez, Biladu Şam-Müşrikül Arabi, Muğribin Arabi ve Arap bölgesi olarak dörde ayırabiliriz. Körfezdeki kavganın sebeplerini Bedevi-Hadari tartışması, kimliksizlik, mezhep kavgaları ve petrol ve doğalgaz gibi kaynakların paylaşılamaması şeklinde değerlendirebiliriz” dedi.

Bir diğer konuk Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç Özcan da ‘Körfez Ülkelerinin Ortadoğu Politikası’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Dünya üzerinde kurulmuş bütün imparatorlukların Ortadoğu’dan bir şekilde yolunun geçtiğine dikkat çeken Özcan, “Soğuk Savaş döneminde bütün ilişkiler eurocentic bağlamda analiz edilebiliyordu. Örneğin Türkiye-Yunanistan ilişkileri soğuk savaş döneminin bir yansımasıydı. Bir alt konusu güvenlik konusuydu. Soğuk savaş bittikten sonra, bizim uluslararası ilişkileri toptan anlayabileceğimiz bir yapı ortadan kalkmış oldu. Yeni sistemsizlik dönemi ki; şuanda uluslararasında bir sistem yoktur. Şuan sistemsiz bir donemden geçiyoruz. Bu sistemsizlik içinde devletler kendilerini yeni bir konuma yerleştirebilmek için mücadele etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Programın dördüncü konuğu Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bozbaş da ‘Katar Krizi’nin Perde Arkası’nı ele aldı. Katar krizi ile bölgede çok ciddi bir kutuplaşmanın olduğunu söyleyen Bozbaş, “Buna en son Kudüs’te dahil oldu. Aslında biraz geniş ve tepeden bakacak olursak Ortadoğu ülkeleri durmadan silah satın alıyor. Biri alınca diğeri iyice kızışıp daha fazla alıyor. Bunlarla oyun oynanmayacak. Bu anlamda Katar kuşatması dediğimiz olay küresel güçlerin bölgeyi silahlandırma üzerinde kendi içlerinde üretmiş oldukları ve bölgenin de belli tarihi argümanları üzerinden inşa ettikleri bir perspektif olarak değerlendirilebilir” dedi.

Diplomasi Okulu’nun son konuğu Ahmet İzi oldu. Kudüs’te yaşadığı tecrübeleri paylaşan İzi “Kudüs dediğimiz mesele bugünkü siyasi konjonktürle sadece bugünkü siyasi kavgalarla ve sadece siyonizm’le anlaşılacak bir mesele değildir. Bu coğrafya hep vardı ve insanlık tarih boyunca bu coğrafya için kan döktü. Dinler varlıklarını bu coğrafyaya sahip olmakla muteberleştirdiler. Bugün İslam dünyasının içini sızlatan en büyük mesele Kudüs’tür” dedi.

Diplomasi Okulu’nun 3. yılında da başarıyla tamamlandığını ifade eden Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç programlara yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti.Diplomasi Okulu projesine yönelik olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Koç programları geliştirilerek sürekli hale getireceklerini belirtti.

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından III. Diplomasi Okulu ‘Körfez Analizleri’ programına tam katılım sağlayan ve başarılı olan katılımcılara program sürecinde hazırlanan raporlar ve katılım sertifikaları verildi.