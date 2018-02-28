Çumra’da sokak hayvanları için barınak açıldı

Çumra Belediyesi tarafından hayvan barınağı yapıldı.

Çumra Belediyesi tarafından hayvan barınağı yapıldı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, hayvan barınağını ziyarette sokakta kaza geçirmiş veya başıboş hayvanları alarak tedavi sürecini burada yaptıklarını söyledi.

Hayvanların kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için de barınağın hizmet vereceğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

“Burada toplanan başıboş hayvanlarımızın belli bir sayıya ulaşmasıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilecek. Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar kulak küpeleri takılarak tekrar doğaya bırakılma işlemi gerçekleştirilecek. Bir hayvanı ömür boyunca kapalı bir alanda tutmanın doğru olmadığını belli bir süre içerisinde tedavisi yapılarak doğal ortamlarına salınması gerekiyor. Hayvanlarımız şehirlerimizin bereketidir, bu işleri gönüllü olarak yapan kardeşlerimiz vatandaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun.”