Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat!

Sanatçı Müşerref Akay,"Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak" dedi.

Sanatçı Müşerref Akay,”Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş’ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak” dedi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın cenazesi, yarın İstanbul’da defnedilecek. Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş’ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak.” dedi.