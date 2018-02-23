Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimdeki hedefi açıkladı

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. “ dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. “ dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. “ şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

İl kongrelerimizin önemli bir kısmını tamamladık, kalanlarını da en geç nisana kadar bitirip büyük kongre için hazırlıklarımızı yapacağız. Kongrelerdeki vatandaşımızın ilgilisi bize sorumluluğumuzun ağırlığını hatırlatıyor. Milletimizin teveccühüne layık olmak için çok daha fazla çalışmalıyız.

2019 MAHALLİ SEÇİMLERİ GENEL SEÇİMİ ETKİLEYECEK

2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. her şeyden önce bu seçimle Türkiye yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. Her seçim diğerini etkiler 2019 Martında yapılacak mahalli seçimlerde alacağımız sonuç 2019 Kasım’daki seçimleri de etkileyecektir. Mahalli seçimlerdeki hedefimiz de en az yüzde 50 olmalıdır.kaybedemeyiz.



YENİ SEÇİM SİSTEMİ

AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Önceki gün kanun teklifini Meclis’e sunduk. Bunda mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok. Sadece milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı il genel meclis üyesi muhtarların da seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Eskiden ayrı ayrı zarflara konan oyların tamamı gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip aynı sandığa atılacak.Herkes kendi adayını gösterecek. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Buna Cumhur İttifakı diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak.

HEDEF OYDAKİ ZAİYATI YOK ETMEK

Her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef oydaki zaiyatı yok etmektir. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra bu oylar partilere göre bölünecek toplam milletvekili sayısı herkesin oy listesine göre dağıtılacak. Herhangi bir partiye denk gelmeyen oylar da sayılacak.Örneğin BBP başta olmak üzere bu oluşum içerisinde yer almak isteyen ancak kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir.. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kazandırılarak, milletin karşısına çıkılmış olacak. Mecliste ittifaklardan kaynaklanan işbirliklerinin sürmesi milletimizin hayrınadır. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının yetkisinde olması, hatırlamak istemeyeceğimiz eski devre bir daha fırsat vermeyecektir. O devir inşallah kapanıyor. Bu nedenle AK Parti olarak bizim ittifaklardan geri çekilmemize, korkmamıza neden olabilecek hiçbir sebep yoktur.

AFRİN HAREKATI

Türkiye’nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehdidinden koruma kararlılığını dünyaya gösteriyoruz. Özellikle Suriye’de işler yoluna girmek yerine saldırıların terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle farklı bir boyut kazanan 15 Temmuz darbesiyle de adeta zirveye çıkan böylesine sıkıntılı bir süreci hep birlikte yaşadık. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon… Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye’deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı’nda 2 bin KM’lik alan DEAŞ’lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz. 1000 köy bu teröristlerden arındırılmış durumda. Harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz.

ABD’Yİ ÇILDIRTACAK SÖZLER

Bir ülkenin savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor Afrin’de sivillerin öldüğünü söyleyebiliyor be vicdansız ahlaksız Doğu Guta’da her gün yüzlerce çocuğun yaşlının alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun teröriste karşı verilen mücadelen rahatsızlık duyuyor yalan yanlış haberler veriyorsun. Eğer biz sivil terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıyla harekat etmeyzi Afrin’e girmeyi doğru bulmuyormuş senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğun belli değil ki.”