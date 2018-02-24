Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada ''Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada ”Birileri ne diyor, ‘sivilleri vuruyorlar.’ Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak bizi kardeşlerinden koparmak istiyorlar. Çirkin yüzleri ortada olan terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez. Dün günlerden cumaydı Mehmetimiz cephede cuma namazını kılıyordu. Mehmetimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Yeniden diriliyor ve hesabını soruyor. (‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganları üzerine) Gitme kararını verdiğimiz zaman biz sizi buralarda bırakmayız beraber gideriz.Bunlar çok yakında keşke yapmasaydık diyecekler. O zaman iş işten geçmiş olacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongredeki konuşması öncesinde de halka hitap etti.

Erdoğan, buradaki konuşmasında ise özetle şu ifadeleri kullandı:

”(Zeytin Dalı Harekatı) Bu sabah itibarıyla 1931 terörist etkisiz hale getirdik. Dün tüm askerlerimizi secdede gördüm.Birileri ne diyor, ‘sivilleri vuruyorlar.’ Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da ‘Niçin bu sınırları koruyorsunuz ‘ diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker ‘korkaklar ordusu’ değildir. ‘Korkaklar ülkesi’ değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz.”