Çok geç olmadan neşter vurulmalı!-Tolga Durmaz-Yeni Meram Gazetesi

Konyasporlu oyuncular durumun vahametinin farkına varmadı sanırım.

Son 2 sezonda büyük başarılar imza atmış bir takımın futbolcuları bu sezon son 11 maça düşme hattında girilmesini kabullendiler mi yoksa?

Veya takım içinde düzeni bozan yada başka hesaplar içine girenler mi var?

Yani anlamak mümkün değil.

Tamam ligin ilk yarısı için geçerli nedenler vardı.

Takım geride ve orta alanda her şeyi yapıyor ama ileride sıkıntı yaşanıyordu.

Devre arasında çöplerinden arınan Konyaspor için değişen pek bir şey olmadığını görüyoruz.

İlk yarıda ileri hatta taşınan toplar ikinci yarı ise taşınamaz duruma geldi.

Ligin belki de en iyi hücum hattına sahip bir takımı olmuşken bu kadar az pozisyona girmek nasıl izah edilebilir?

İç sahada taraftar baskısıyla takım beklenilen futbolu sergilerken, deplasmanlardaki bu vurdumduymazlık neden kaynaklanıyor?

Bakın ligin sona ermesine 11 maç kaldı.

Karabük’ü saymazsak, Osmanlı, Konyaspor ve Alanyaspor düşen son iki takım olmamak için uğraş veriyor.

Daha doğrusu bu 3 takım en büyük adaylar arasında.

Son haftalarda bu takımların futboluna bakınca düşmeye en yakın aday biziz gibi gözüküyor.

Hem Osmanlı, hem de Alanyaspor futbol kalitesi olarak bizden iyi durumdalar.

Mehmet Özdilek’in de takımın sergilediği tutarsız oyunda pay sahibi olduğunu düşünüyorum.

Konyaspor’dan önce 2.5 yıl ligde görev yapmayan Özdilek, bu süre zarfında kendisini hiç geliştirmemiş.

Transfer döneminde de sınıfta kalmıştı.

Daha önce takip ettiği hiçbir ismin olmadığını ara transfer dönemin yaşanan kaostan anlayabiliyoruz.

Oyun okuma, takım oluşturma konusunda çok yetersiz olduğu aşikar.

Akhisar maçına da iyi hazırlanılmadığı ortada.

Okan Buruk ise takımına bizi ezberletmiş.

Konyaspor’a oynatmadılar.

Eto’o ve Jahovic’e gelebilecek tüm pas bağlantıları kesildi.

Akhisar yenilgisi nedeniyle skor yorumculuğu yapmıyorum.

Hocanın plansızlığı ve oyun bilgisinin zayıf olduğu çok net.

Mesela Akhisar karşısında Amir’i ilk 11’de ve hatta sol kanatta başlatmak nasıl bir düşüncedir?

Peki Moke’nin stoperde oynatmanın intihar olduğunu hala anlayamadın mı hocam?

Volkan Şen’in ısrarla ilk 11’de oynatılmamasının nedeni nedir peki?

Sakın maç eksiği demeyin.

Amir’de en az Volkan kadar maç eksiği olan bir futbolcu.

Neyse uzatmaya gerek yok.

Benim görüşüm hocayla fazla fantezi yapmadan bu birliktelik sona ermeli.

Çok gecikilmeden bizi kısa vadede hedefe taşıyacak bir teknik adamla anlaşılması gerekiyor.

Yeni Malatyaspor maçında olası alınacak yenilgi veya puan kaybı, telafisi olmayacak durumlara bizi sokacaktır.

Arkasından da Galatasaray ile maçımızın olduğunu düşünülürse işimizin çok daha zorlaşacağı gerçek.

Bir de işin futbolcu boyutu var.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri Ali Çamdalı’nın eski gücünde olmadığı görülüyor.

Takım içindeki çok sayıda isme etki ettiğini düşündüğüm Ali Çamdalı’nın, hem saha içi hem de saha dışındaki performansı kafa karıştırıyor.

Sahada ayaklarını konuşturması gerekirken, saha dışında konuşmayı tercih eden Ali Çamdalı’nın Akhisar maçı sonrasındaki açıklamaları da çok manidar.

“İyi transferler yapıldı ama bu iş sadece isimlerle olmuyor” diyen Ali Çamdalı’nın kimi hedefe koyduğu belli.

Ligin ilk yarısında 3-0 kaybedilen Bursaspor maçı sonrasında da taraftarlara; “her şeyi konuşamam, her şeyi anlatamam” ifadeleriyle üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Çamdalı’nın yeni sözleşme teklif edilmediği için sıkıntı çıkardığı konuşulurken, bu huzursuzluğu takıma yansıtması da büyük sorun teşkil ediyor.

Yönetim hoca kadar bu sorunla da baş etmesi gerekli.

Yönetim ayrıca futbolcuları daha da şevklendirme adına ligde kalma primini açıklamalılar.

Yani kalan 11 maç öncesi ne yapıp edilip takım kaos ortamından kurtarılmalıdır.

Bu konuda atılacak adımlar Konyaspor’un da ligdeki yol haritasını çizecektir.