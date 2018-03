Çocuk istismarına artık dur denilsin

CHP Selçuklu İlçe Başkanı Çobanoğlu, artan çocuk istismarı konusunda yeniden yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, çocuklar lehine yasaların yeniden düzenlenmesini istedi

CHP Selçuklu İlçe Başkanı Çobanoğlu, artan çocuk istismarı konusunda yeniden yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, çocuklar lehine yasaların yeniden düzenlenmesini istedi

CHP Selçuklu İl Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, son dönemde artan çocuk istismarları konusunda düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu’nun yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç ve partililer katıldı.

“Çocuklarımız için bir aradayız” diye söze başlayan CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu,“Bugün aydınlık cumhuriyetimizin teminatı ülkemizin ikbali, geleceğimizin umudu; çocuklarımız için bir aradayız. Son dönemde medyada çıkan haberlerle beraber korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız. Ne yazık ki gündemimiz 1 haftadır yine insanı, dehşete düşüren çocuk istismarı vakalarıyla geçiyor. 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden bir mahlûk, 4,5 yaşındaki kendi öz kızına tecavüz eden bir baba ve 17 yaşında kanseri yenmiş bir genç kızı öldürüp gömen üvey baba. Ülkemizde 2017 yılında 387 çocuğumuz istismara uğradı. Bu rakam, acı vakaların yalnızca haberleşen kısmı. Kayıt dışı olan kısmın bu sayının kat be katı olduğunu biliyoruz. Bundan 1 ay evvel Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu iddia edilen olay da yine tam olarak bunun kanıtıydı. Dünyada her 5 çocuktan 2’si fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ve ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15’inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Çocuk istismarı konusunda ise ülkemiz ne yazık ki dünyada üçüncü sırada. Yalnızca bir hastanede 115 çocuğun gebeliği hukuka aykırı ve suç teşkil eder şekilde gizli tutulmuş ve gerekli mercilere bildirilmemişse, diğer hastanelerle birlikte düşünüldüğünde ülkedeki çocuk hak ihlallerinin dehşet verici bir boyuta ulaşmış olduğu şüphesizdir. Çocuk gebeliğinin bir yasal zorunluluk olarak ilgili kurumlara bildirilmemesi, açıkça çocuk istismarının üzerini örtmek ve suça ortak olmak anlamına gelir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerekirken, suçu bildiren kişi hakkında inceleme başlatılması ve görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekici. Bu kadar ağır bir sorunun varlığı karşısında hem hukuki düzenlemeler hem de sosyal politikaların çok daha hassas olması gerekir” dedi.



BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILSIN

Çocuk istismarları konusunun üzerinin kapatıldığına ileri süren Çobanoğlu, “Çocuk istismarları konusunun çeşitli şekillerde üzerinin kapatıldığını görüyoruz. Çocuk istismarındaki artış ve hiçbir şekilde meşrulaştıramasa da bu artışın nedenleri üzerine pek çok haber izliyor, okuyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı araştırmada, ülkemizde istismara uğramış çocuk oranını yüzde 33 olarak tespit ediliyor. Bu rakam her 3 çocuktan 1’i demektir. İnternet de artık çocuklar için güvenli bir platform olmaktan ne yazık ki çıktı. Sosyal medyada çeşitli tuzaklarla çocukların görüntülerini elde eden bazı siteler para karşılığında üyeleriyle paylaşıyor. Sitelerde gizlice çekilmiş videolar, fotoğraflar ve çocuklara yönelik istismar görüntüleri yayınlanıyor. Sitelere üye olanların sayısı ise olayın ne kadar vahim boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi buradan hükümete ve konuyla ilgili bakanlıklara sesleniyorum; Twitter gibi globalleşmiş bir sosyal medya mecrasına veya bir haber sitesine 15 dakika içerisinde günlerce uygulanan erişim yasağı neden çocuklarımızın videolarının fotoğraflarının veya istismar görüntülerinin yayınlandığı sitelere uygulanmıyor? Arabalarımızda ki bir cam filmi kadar önemli değil mi bizim çocuklarımız? Daha neyi bekliyorsunuz? Bugün değil de ne zaman konuşacaksınız? Bu suçu kim üstlenecek? Bu olayların suçlusu sorumlusu kim? Bu olayların suçlusu yurtta susanlar! Bu olayların suçlusu ‘Bir kereden bir şey olmaz’ deyip susanlar, bu olayların suçlusu ‘kendi rızası var’ deyip sesini çıkarmayanlardır. Değerli arkadaşlarım elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede, 3 yaşında bir kız çocuğu tecavüzden ölüyorsa, toplum olarak başka bir utanca gerek yok, biz hep birlikte sığarız bu tabuta. Bunun adı istismar değil cinayet! Şimdi buradan Cumhuriyet Halk Partisi Selçuklu İlçe Yönetimi olarak yetkililere acilen çocuk kriz masasının kurulmasını çocuğa karşı cinsel istismar suçunun şikâyete bağlı bir suç olmaktan çıkartılmasını çocuklar lehine yasaların yeniden düzenlenmesi talebinde buluyoruz. Sözlerimi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle bitirmek istiyorum.‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar’ diyor” şeklinde konuştu.