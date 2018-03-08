Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirilirken, Cinderes belde merkezi de ele geçirildi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirilirken, Cinderes belde merkezi de ele geçirildi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.

TSK ve ÖSO Cinderes belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin’in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Cinderes belde merkezine girdikten sonra, bölgeyi tümüyle ele geçirmek için YPG/PKK-DEAŞ terör örgütü ile sıcak çatışmaya girdi.

TSK ve ÖSO’nun teröristlerle sokak çatışmaları yoğunlaşırken, kaçmaya çalışan teröristler TSK’ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınıyor.

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK’nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını ağırlıklı olarak Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 4’ü belde merkezi, 122’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.