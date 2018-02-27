Çiftçiye gübreleme uyarısı

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, hububat üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen azotlu gübreleme dönemine gelindiğini belirterek çiftçileri uyardı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, hububat üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen azotlu gübreleme dönemine gelindiğini belirterek çiftçileri uyardı.

Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, bugünlerin hububatta kardeşlenme olarak tanımlanan dönem olduğunu aktardı.

Ekim ve kasım aylarında ekimi yapılan hububatın mart ayının ilk yarısına kadar azotlu gübreler ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ağralı, şunları kaydetti:

“Buğday ve arpa üretiminde çiftçilerimizce bahar gübresi olarak tanımlanan azot gübreleri üre ve nitrat formunda uygulanmaktadır. Azotlu gübre formunun belirlenmesinde üretimin sulu ya da kuru olması, bitkinin gelişme dönemi ve mevsim şartları etkilidir. Bizim üretim alanlarımızın yüzde 75’i yağışa bağlı kuru tarım yapılan alanlardır. Çiftçilerimiz odamızdan destek alabilirler.”