Çiftçiye 1.7 milyarlık tohum desteği verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bugün artık Türkiye, tohum üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bugün artık Türkiye, tohum üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk kez tohumluk desteğinin verilmeye başlandığı 2005’ten bugüne kadar, 1 milyon 500 bin çiftçiye 1 milyar TL sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üreticilerine 330 milyon TL sertifikalı tohum üretim desteği, 86 bin çiftçiye 362 milyon TL sertifikalı fidan kullanım desteği ve sertifikalı fidan üreticilerine 3 milyon TL fidan üretimi desteği olmak üzere toplam 1 milyar 700 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Fakıbaba, “Bu desteklerimizle beraber tohumculuk üretiminde, veriminde, kalitesinde ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleşti” diye konuştu.



832 ÜRETİCİ FİRMA VAR

Sertifikalı tohumluk üretiminin 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona çıktığını belirten Fakıbaba, şu bilgiyi verdi: “Bugün itibariyle ülkemizde, Bakanlığımızda yetkilendirilmiş sertifikalı tohum üretimi yapan 832 adet üretici firma bulunuyor. 50 bin üretim beyannamesi ile tarla, depo ve laboratuvar kontrolleri yapılmak suretiyle 3,8 milyon da alanda sertifikalı tohum üretimi yapılıyor.

“79 ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİYORUZ”

Yine 2002 yılında 17 milyon dolar tohum ihracatımız 2017 yılında 8 kat artışla 136 milyon dolara (44 bin ton) yükseldi. 2017 yılında tohum ithalatımız ise son beş yılın en düşük değeri olarak 185 milyon dolar (40 bin ton) şeklinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında yüzde 31 iken 2017’de yüzde 73 seviyesine çıktı. Bugün itibariyle Türkiye olarak 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz.”