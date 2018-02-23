Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, “Bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlayacaklarını belirterek, “Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında mazot-gübre destekleme ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak başlattıklarına dikkati çeken Fakıbaba, gübre desteğinin de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere verildiğini anımsattı.

Fakıbaba, bir ilke daha imza atarak çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Bugün saat 18.00’den sonra başlayacak ödemeler, gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28’ini ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”