CHP’nin A takımı belli oldu!

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP’de yeni MYK üyeleri belirlendi. Buna göre;

Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu oldu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü oldu. Dış İlişkiler’e Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu olacak. Muharrem Erkek, Hukuk Politikalarından, Gamze İlgezdi, Halklar İlişkilerden, Aykut Erdoğdu, Ekonomi Politikalarından, Doğa Haklarından Gülüzar Karaca, Yerel Yönetimlerden Seyit Torun, sorumlu olacak.

GENEL SEKRETER AKİF HAMZAÇEBİ

Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi. Sosyal Politikalardan Faik Öztrak, İnsan Haklarından Tekin Bingöl sorumlu olacak.

MYK üyeleri arasında PM’de listeyi delen isimler yer almadı.