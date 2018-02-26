CHP’li Bozkurt “Şehit borçlarını devlet ödesin”

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, şehit yakınlarına verilen tazminat ve ikramiyelerin hiçbir koşulda haciz edilmemesi ve kamuya olan borçlarının affolunarak gerçek ve tüzel kişilere olan borçlarının ise Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, şehit yakınlarına verilen tazminat ve ikramiyelerin hiçbir koşulda haciz edilmemesi ve kamuya olan borçlarının affolunarak gerçek ve tüzel kişilere olan borçlarının ise Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Ocak 2018 günü şehit olan Astsubay Musa Özalkan’ın daha önce yaptığı kazadan dolayı tazminat borcu nedeniyle arabası ve emekli ikramiyesi üzerine aldırılan haciz kararının kamu vicdanını yaraladığını ifade eden Bozkurt, bu ve benzeri olayların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden kahramanlarımızın hatıralarına gölge düşürmekle birlikte şehit olmadan önce edindikleri borçların mirasçılarına kalmasının da büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Halihazırda şehit acısı yaşayan aileleri bir de maddi sıkıntılara sokmamak adına teklifi hazırlayan CHP’li Bozkurt, İcra ve İflas Kanunu ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vererek, şehitlerimizin kanuni mirasçılarına verilen tazminat ve ikramiyelerin haciz edilmemesini, kamuya olan borçlarının affolunarak gerçek ve tüzel kişilere olan borçlarının ise Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanmasını önerdi.