Cezaevinde kafasına koydu, tahliye olunca tesisini kurdu

Denizli’de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç isimli kadın Çalışma ve İş Kurumu’nun hapishanelerde verdiği “girişimcilik” konferanslarında aldığı bilgilerle tahliye olur olmaz Girişimcilik Eğitim Sertifikasını alıp kendisine ait organik solucan gübresi tesisi kurarak hayata yeniden başladı.

Denizli’de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç isimli kadın Çalışma ve İş Kurumu’nun hapishanelerde verdiği “girişimcilik” konferanslarında aldığı bilgilerle tahliye olur olmaz Girişimcilik Eğitim Sertifikasını alıp kendisine ait organik solucan gübresi tesisi kurarak hayata yeniden başladı.

1972 Denizli doğumlu olan Güleç, 17 yaşında yaptığı evliliği 15 yıl sonra bitirdi. Daha sonra butik işine girerek hayatını devam ettirmeye çalışan Güleç, ticari nedenlerle ile 2009 yılında girdiği cezaevinden 2016 yılında ‘denetimlik serbestlik hükümleri’nden yararlanarak tahliye oldu. Hayatı tutunmaya çalışan Güleç, cezaevindeki konferanslarda tanıştığı girişimcilik kursları bilgisi ile tahliye olduktan sonra aldığı belge ile hayatını değiştirdi. Tahliye olduktan bir hafta sonra Çalışma ve İş Kurumu’na başvuran Güleç, gördüğü kurs sonrası Girişimcilik Eğitim Sertifikası aldı. Ardından Güleç, ‘Organik Solucan Gübresi Üretmek’ tesisi kurma projesi hazırlayarak 2017 yılı Mart ayında ‘Proje Destek Hibesi’ için İŞKUR’a başvurdu. Projesinin onaylanmasının ardından hibe kapsamında 160 bin adet solucan, solucan gübre eleği makinesi, solucan üretim kasalarını aldı ve M&U adındaki işletmesini kurdu. 1.5 yıl içinde 160 bin olan solucan sayısı 3 milyona ulaşan Güleç, geçen sürede 10 tonu aşkın organik solucan gübresi üretimi yaptı. Ürünlerini kamu firmalarına ve kendi işini yapan çiftçilere satan Güleç, kazandığı para ile 4 büyükbaş hayvan aldı. Aldığı büyükbaş hayvanların gübresini de solucan maması olarak kullandı. Solucan maması ve solucan satışı yaparak kazancını artıran Güleç, 4 bin TL’lik liralık vergi borcunu da ödedi. Ardından organik gübre kullanarak sebze üretimine başlayan Güleç, ayrıca katma değeri en yüksek olan organik sıvı solucan gübresi üretimine başladı. Güleç’e şuanda Antalya, Manavgat, Serik bölgelerinden siparişleri geldiği ve Aydın’ın Söke ilçesindeki pamuk üreticilerine de satış yaptığı belirtildi.

“İŞKUR yetkilileri Güleç’i yalnız bırakmadı”

Denizli İŞKUR yetkilileri, işletmesini kuran Mükerrem Güleç’i, firmasında ziyaret etti. Yetkililer ile görüşme yapan ve çalışmaları hakkında bilgi veren Güleç, “Cezaevinden çıktığımda ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma cezaevinde aldığımız eğitimler ve İŞKUR geldi. Projemi sundum. İŞKUR bana destek çıktı. Aldığım hibe destek sayesinde işletmemi kurdum. Çalışmalarımız sonuç verdi ve işletmemi büyüttüm. İlerleyen dönemde daha da büyüyerek ihracata başlamayı düşünüyorum. Ayrıca cezaevinde kalan kişiler için solucan gübre üretimi kursları düzenlenmesi ve uygulama alanı oluşturulması için proje hazırlamak, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ın da desteği ile bu projeyi hayata geçirmek istiyorum’’ dedi.