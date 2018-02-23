Çeyiz desteği ile gençlere 64 milyon TL katkı

AK Parti hükümeti çeyiz desteğini yüzde 20’den 25’e çıkararak evlenmek isteyen gençlere 64 milyon TL’ye yakın katkı sağlayacak. İki yıl önce hayata geçirilen uygulamadan bugüne kadar toplamda 40 bin kişi faydalandı. Peki Çeyiz desteği nedir, çeyiz desteğinden yararlanmanın şartı nedir?

AK Parti hükümeti çeyiz desteğini yüzde 20’den 25’e çıkararak evlenmek isteyen gençlere 64 milyon TL’ye yakın katkı sağlayacak. İki yıl önce hayata geçirilen uygulamadan bugüne kadar toplamda 40 bin kişi faydalandı. Peki Çeyiz desteği nedir, çeyiz desteğinden yararlanmanın şartı nedir?

Hükümet, bu yıl yeni evlenecek gençlere 64 milyon liraya yakın çeyiz desteği verecek. Ekonomi paketiyle çeyiz desteğinin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasının ardından azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseldi. Çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilmek için düğünün nerede yapıldığına bakılmıyor. Beş yıldızlı otel ya da yurtdışında evlenenler de bu destekten yararlanabiliyor.

ÇEYİZ DESTEĞİNDEN 40 BİNİ AŞKIN KİŞİ YARARLANDI

Çeyiz hesabı, evlenmek isteyen ancak maddi sorunlar nedenlerle bunu erteleyen gençlere kapı açtı. İki yıl önce yaşama geçirilen uygulamaya gençler büyük ilgi gösterirken, yararlananların sayısı 40 bini geçti. Hesabı 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş Türk vatandaşları ve mavi kartlılar açtırabiliyor. Çeyiz hesabına ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtı şöyle:

ÇEYİZ DESTEĞİNDEN YARARLANMANIN ŞARTI

Bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara asgari 3 yıl sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları durumunda devlet katkısı ödeniyor. Sabah’ın haberine göre, yasal düzenleme ile devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

ÇEYİZ HESABI HACZEDİLMEYECEK

Çeyiz hesabı ailenin desteklenmesi amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu için yasayla koruma altına alınıyor. Çeyiz hesabında biriken toplam miktar, nafaka borcu hariç olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek.



YURTDIŞI İÇİN DE GEÇERLİ

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yurtiçi şubelerden olmak koşuluyla çeyiz hesabı açabiliyor. Hesap mevduat hesabı olduğu gibi katılım hesabı da olabilir.

ÜÇ AYDA BİR DE ÖDENEBİLİYOR

Çeyiz hesabı açtıranlar aylık olduğu gibi üç ayda bir de ödeme yapabilir. Sabit ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

EVLENDİKTEN SONRA 6 AY İÇİNDE BAŞVURU

Hesaptan faydalanmak için, evlendikten sonra en fazla 6 ay içinde evlilik cüzdanıyla bankaya müracaat gerekiyor.

ÇEYİZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Ödemeyi aylık yapanlar 125 lira, en fazla da bin 254 lira ödeme yapabiliyor. Çeyiz hesabı açtıranlar 18 bin 822 liraya kadar para yatırabilir. Böylece devlet desteği miktarı da artırılabilir.

ÖDEME 2019’DA

Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Uygulamadan yararlananların düğününü yurtdışında ya da otelde yapıp yapmadığı gibi ayrıntılara bakılmayacak.