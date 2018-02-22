Cep’ten “alo” diyeli 24 sene oldu

Türkiye'de 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 24 yıl geçti.

Türkiye’de 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 24 yıl geçti.

Türkiye, 1991’de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. Ülkede internet kullanımı 1993’te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994’te kullanılmaya başlandı. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G’ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçti.

Dünyanın 2011’de kullanmaya başladığı “mobil internet eris¸im teknolojisi” olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen 4G’de “hız” ön plana çıkarken, 4,5G ile hız ve kalitenin yanı sıra farklı hizmetler de önem kazandı.

Mobil abone sayısı 78 milyona çıktı

Türkiye’de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993’ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla arttı. Genişbant internette abone sayısı son 5 yılda 14 milyondan 68 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65,3 milyondan yaklaşık 78 milyona yükseldi.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 311 bin 214 kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 8 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu.

Kurulu baz istasyonu sayısı her üç operatör ve teknoloji için 170 bini geçti.

Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz’den 573 MHz’ye çıktı.

Veri indirme hızı arttı

4,5G’de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps’ten başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı. 2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G’de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G’de 54 saniyede indirilebiliyor.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.

İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisinin ise iş dünyasında 2020’de kullanılmaya başlanması amaçlanırken, teknolojinin çalışan ilk örneği çeşitli etkinliklerde sergilendi.