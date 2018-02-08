Cep telefonu faturasını düşürmenin 7 yolu

Elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının faturalarındaki tarife ve paketler kafa karıştırıyor. Abonelerin istemeden yüksek faturalar ödemesiyle sonuçlanan bu karışıklık için bir detoks rehberi hazırladık. 7 adımlık önerilerimizi takip ederek cep telefonu faturalarınızı düşürebilirsiniz.

Elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının faturalarındaki tarife ve paketler kafa karıştırıyor. Abonelerin istemeden yüksek faturalar ödemesiyle sonuçlanan bu karışıklık için bir detoks rehberi hazırladık. 7 adımlık önerilerimizi takip ederek cep telefonu faturalarınızı düşürebilirsiniz.

Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Daha önceden sadece konuşmadan konuşmaya elimize aldığımız cep telefonlarının akıllanması tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi.

1) Ne kadar kullanıyoruz

Mobil iletişim hattı kullanıcılarının faturalarını düşürmek için öncelikli olarak kullanımların analiz edilmesi gerekiyor. Analiz etmek için birçok farklı yöntem var. Bunların başında faturalara geliyor. Geçmiş aylardaki faturalarınızı inceleyerek konuşma, mesajlaşma ve internet kullanımlarınızın ortalamasını çıkarın. Bu bilgileri abonesi olduğunuz operatörün çağrı merkezinden isteyebilirsiniz. En basit yol ise operatörlerin resmi uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek, uygulama menüsündeki ‘kullanım detayları’ seçeneğini incelemek.

2) İnterneti ne kadar kullanıyorsunuz

Şu anda cep telefonu faturalarını şişiren en önemli kalem, mobil internet. Abonelerin faturalarındaki ağırlığını her geçen gün arttırarak, ses ve konuşmaya ödenen parayı sollayan mobil internet kotasını doğru seçmek gerekiyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hazırladığı bir web sitesi bulunuyor. Veri kullanım hesaplayıcı adındaki bu web sitesi üzerinden kullanım detaylarınıza göre bir kota belirlemek mümkün. Günde kaç e-posta alıp gönderiyorsunuz, kaç dakika video izliyorsunuz, kaç kez sosyal ağlara bağlanıyorsunuz gibi kullanım alışkanlıkları değerlendirilerek, aylık satın alınacak kota boyutu hesaplanabiliyor.

3) Telefonun aklını kullanın

Ce telefonunda faturasında detoks yapmanın diğer bir yolu ise akıllı telefonunuzdan geçiyor. Özellikle mobil internet kullanımında. iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ayarlarına girerek en çok hangi uygulamaların veri tükettiğini bulabilirsiniz. Bu tüketime göre söz konusu uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Buna ek olarak kendinize günlük, haftalık veya aylık bir sınırlama getirebilirsiniz. Belirlediğiniz sınırı geçtiğinizde akıllı telefonunuz size bildirim göndererek, veri trafiğini kesiyor. Bu da faturanızda fazla kullanımdan dolayı ek paket almanızı engelliyor.

4) Doğru paket seçimi

Faturaların kabarmasındaki en önemli sebep yanlış pakette kalmak. Konuşma, mesajlaşma ve veri tüketimleri analiz edildikten sonra, operatörünüzün yetkili bir bayisine gidin veya çağrı merkezini arayın. İhtiyaçlarınıza en uygun paketi seçin. Her geçen gün artan veri tüketiminden dolayı internet kotasını özellikle 1-2 GB yüksek seçmeye çalışın. İnternet paketini aşmanız durumunda otomatik paket satın alma seçeneğini kapatın. Operatör yetkilisine internet kotasının bitmesi durumunda ver, trafiğinin kesilmesini belirtin.

5) Kullandığınız uygulamalara göre tarife

Sosyal ağlar, online müzik ve video platformları en çok veri tüketen uygulamalar arasında yer alıyor. Birçok operatör bu uygulamalara yönelik özel tarifeye sahip olan paketler sunmaya başladı. Bu sayede kullanılan uygulamalar, belli bir sınır içinde abonelerin tercih ettiği ana kotayı etkilemiyor. Örneğin; Fizy veya Spotify gibi online müzik platformlarını kullanıyorsanız buna uygun paketleri tercih ediyorsunuz. Bu uygulamalara verilen aylık 5 GB’lık kota, tercih ettiğiniz aylık kotadan düşmüyor.

6) Sesli görüşme-veri dengesi

Sesli görüşme paketiniz bittiğinde yeni bir paket satın almak faturanızı kabartabilir. Bunun yerine FaceTime, WhatsApp, BiP gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Bu uygulamalarda yer alan sesli görüşme görüşme özellikleri hem daha kalitesi bir sesli görüşme sunarken, aynı zamanda da görüntülü görüşme özellikleriyle sevdiklerinize daha yakın olmanızı sağlayacak. Bu görüşmeleri yaparken veri tüketimine de mutlaka dikkat edin. Veri kotanızın sınırına geldiyseniz iletişim platformları üzerinden yapacağınız görüşmeleri Wi-Fi aracılığıyla yapmaya çalışın.

7) Satın aldığınız ek paketleri kontrol edin

En önemli konulardan biri de kullanıcıların yanlışlıkla onay verdiği veya bilgisi dışında abonesi olduğu ek paketler. Bu paketlere ilk akla gelen örnekler, maç sonucu, hava durumu ve haber gibi bilgi alma servisleri… Faturalara düşük miktarlarda yansıyan bu ek paketleri aboneler çoğu zaman fark etmiyor. Etmediği gibi aylarca hatta yıllarca bu paketlere abonelik ücreti ödüyor. Bu sorunu çözmenin yolu ise düzenli olarak kontrol etmekten geçiyor. Abonesi olduğunuz operatörün çağrı merkezini arayarak veya hizmet merkezine giderek satın aldığınız ek paketleri kontrol edebilirsiniz.