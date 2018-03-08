Büyükşehir’den Kadınlar Günü’nde Anlamlı Yatırımlar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iki önemli yatırım için Sarayönü’ndeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ve 2,5 milyon liraya mal olacak 16 derslikli Sarayönü Kız Meslek Lisesi’nin temelini atan Başkan Akyürek, daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Konağı’nın açılışına katıldı. Dünya Kadınlar Günü’nü hiçbir zaman sembollerle, sloganlarla kutlamadıklarının altını çizen Başkan Akyürek, “Her Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza yönelik bir hizmetin açılışını yaptık, bir yatırımı kadınlarımızın emrine tahsis ettik” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iki önemli yatırım için Sarayönü’ndeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ve 2,5 milyon liraya mal olacak 16 derslikli Sarayönü Kız Meslek Lisesi’nin temelini atan Başkan Akyürek, daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Konağı’nın açılışına katıldı. Dünya Kadınlar Günü’nü hiçbir zaman sembollerle, sloganlarla kutlamadıklarının altını çizen Başkan Akyürek, “Her Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza yönelik bir hizmetin açılışını yaptık, bir yatırımı kadınlarımızın emrine tahsis ettik” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sarayönü İlçesi’nde iki önemli yatırımın temel atma ve açılış programına katıldı.

SARAYÖNÜ KIZ MESLEK LİSESİ’NİN TEMELİ ATILDI

Sarayönü programı kapsamında ilk önce Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 16 derslikli Kız Meslek Lisesi’nin temel atma törenine katılan Başkan Akyürek, “Sarayönü’nde ilçe belediyemizle birlikte bir meydan oluşturma ve bu amaçla oradaki okulumuzun başka bir yere nakledilmesi amacıyla 16 derslikli kız meslek lisesinin yapımına başladık. Yaklaşık olarak 3 milyon liraya mal olacak bu okulumuzun Sarayönü ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak’ın da katıldığı programda okulun temeli dualarla atıldı.

SARAYÖNÜ ŞEHİR KONAĞI HİZMETE AÇILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindekiler, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplam 2 milyon 800 bin TL’ye mal olan Sarayönü Şehir Konağı’nın açılış programına katıldı.

İNSANLIĞIN ÇİLESİNİ EN ÇOK ÇEKEN KADINLARIMIZDIR

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden ve şehit annelerine olan minnet borçlarını asla ödeyemeyeceklerinin altını çizerek konuşmasına başlayan Başkan Akyürek, herkesi evlerine bayrak asmaya çağırdı. Akyürek, Türk bayrağından rahatsız olanlara ise şu yanıtı verdi: “Bütün evlere, bütün işyerlerine bayrak asmaya devam edelim. Bu bayraktan kim rahatsız oluyor biliyor musunuz? Türkiye düşmanları rahatsız oluyor, Türk-İslam düşmanları, vatanımızı bölmek isteyenler rahatsız oluyor. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz inşallah.”

HER DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE KADINLARIMIZA YÖNELİK BİR HİZMETİN AÇILIŞINI YAPTIK

“Hepimiz bir kadının, bir annenin evladıyız” diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Dünya Kadınlar Günü’nü hiçbir zaman sembollerle, sloganlarla kutlamadıklarını dile getirerek şöyle devam etti: “Her Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza yönelik bir hizmetin açılışını yaptık, bir yatırımı kadınlarımızın emrine tahsis ettik. Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da inşallah Konya geleneği olarak bu devam edecek. Bunun anlamı; laf değil, hizmet üretme, iş üretme. Konya geleneğinde bu var. Biz de daha önce böyle bir şehir konağını yapmak üzere kadınlarımıza söz vermiştik. Bugün de o sözümüzü yerine getiriyoruz. Lâdik ve Sarayönü’nde Meslek Edindirme Kurslarımızı açtık. Sarayönü ilçemizdeki KOMEK merkezimizden şu ana kadar mezun olan kadın kardeşlerimizin sayısı bin 992, devam eden öğrenci sayısı da 306. Bizim, Meslek Edindirme Kurslarımızda öğrenci olmak büyük bir avantajdır.”

HEDEFİMİZ KONYA’NIN UYDU KENTİ OLMAKTIR

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak da konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek başladı. Solak, “İlçemizi ziyaretinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk getirmeniz ve hanımlara yönelik olarak ilçemize kazandırdığınız bu güzel hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Yasası ile birlikte gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse de ilçe belediyemiz, Sarayönü’nün tamamını bir şantiye alanına çevirmiştir. Sarayönü olarak hedefimiz, Konya’nın uydu kenti olmaktır. Onlarca eseri ilçemize kazandırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KOMEK ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER VERİYOR

Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak kullanılan Sarayönü Şehir Konağı ve Kız Meslek Lisesi’ni ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanvekili Necati Sametoğlu ise, KOMEK ve ASEM’in önemli bir görevi yerine getirdiğini ve bu alanda yapılan çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Sarayönü Şehir Konağı’nın açılışı, kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Programa, Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, İlçe Emniyet Müdürvekili İhsan Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Sabırlı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gürbüz ve Mehmet Özkafa, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyiboğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve muhtarlar katıldı.