Birlik beraberlik olmanın tam zamanıdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti milleti için savaşa girdi. Savaşa girmeye de mecburdu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Türk Ulusunun vatandaşlarını her gün her saat bizi öldürmek için PKK muazzam çaba göstermektedir. Bir noktada şu anda devletimiz milletin selameti için yoğun savaş yapmaktadır. Alınan haberlere göre yüce Türk Ordusunun PKK ve diğerlerine gereken dersi verdiği de sevindirici haberlerdendir.

Türk ulusuna düşen en ciddi görev şudur; birlik beraber olmaktır. Birlik beraber olmak Yüce Türk Ordusuna ve onu idare eden Komutanları başta Cumhurbaşkanımıza muazzam cesaret verdiği de bir gerçektir. Yüce dinimizde birlik beraberlik için önemini anlatıyor.

Allah ‘BİR’dir. Allah’ın nizamı da ‘BİR’dir. Adı, Allah lisanıyla ‘İSLAM’dır. İslam’a teslim olan her insan, Müslüman’dır. Müslümanlar da kardeştir. Kardeşliğin en büyük özelliği ise, sevgi, saygı, birlik ve beraberliktir. Aksi halde Müslümanlar, imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi dağılmaya ve öz yurdunda garip, öz vatanında öksüz kalmaya devam edeceklerdir.

Çünkü, bir milleti ayakta tutan, o milleti maddede ve manada yükselten, yücelten ve cihana hakim kılan en kuvvetli unsur, birlik ve beraberliktir. İnsanlık tarihi tetkik edildiği zaman, bu hakikat açıkça görülmektedir.

Gerçek şu iken; alnında şerefli dinimiz İslam’ın nurunu taşıyan, elinde mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in şifa hazneleri bulunan, kalbinde, ufuk Peygamber Allah Resulü(s.a.v)’in diriltici ışığı parlayan, önünde Ehl-i Sünnet ve’l cemaat yolunun berrak pınarları çağlayan bir Müslüman, birlik ve kardeşliği bırakıp, çekişme, didişme, gıybet ve iftira çukuruna yuvarlanamaz. Yuvarlandığı takdirde, Müslümanlar için ve hatta insanlık için en korkunç cinayeti işlemiş demektir. Buna eş bir cinayeti, ne Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları işlemiş ve ne de hidrojen bombası, nükleer patlamalar işleyebilecektir.

Çünkü, yeryüzünde Allah’ın nizamını hakim kılmakla görevli olan Müslüman, birbiriyle çekiştiği, didiştiği, bölük pörçük olduğu sürece bu vazifesini yapamayacaktır. Bunun neticesinde de, hem dünyasını perişan edecek, hem de ahiretini zelil edecektir.

İşte o zaman, masalar, kasalar, keseler, hanlar, saraylar, villalar, arsalar, tapular, arabalar, diller, çeneler, oğullar, kızlar, ahbaplar v.s. bu tefrika cinayeti için Müslümana avukatlık da yapamayacaktır.

‘Mü’minler ancak kardeştirler’ diye ilan eden ve Hakk’ın biricik ölçüsü olan mukaddes kitabımız Kur’an’ı Kerim’de, Yüce Allahımız, tefrikayı, çekişmeyi, didişmeyi kesinlikle yasaklamıştır.

Okuduğum ayet-i celilede şöyle buyrulmaktadır:

“Allah’a ve O’nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa gevşersiniz. Kuvvetiniz sarsılıp gider. Bir de sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir.”

O halde, Mukaddes bir dirilişe ermek için İslam kardeşliğine koşalım. İslamı kendimize çekmek değil, kendimizi İslam’a götürelim. Laf üretme yerine İslam’ı tam yaşayarak örnek Müslüman olalım. Ayrılığın, çekişmenin azabından kaçalım. Birliğin, kardeşliğin rahmetine sığınalım. Gıybet ve dedikodu fırtınasına son verelim. Allah Resulü (s.a.v.)’in şu kurtarıcı emirlerini hiç unutmayalım:

“Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize buğuz etmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. (Ey) Allah’ın kulları kardeş olunuz!”

Not: Bir dahaki Cuma da buluşmak üzere. Esen kalınız.

