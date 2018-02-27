Böyle gitmez-Selim Karahan-Yeni Meram Gazetesi

Konyaspor bu hafta yine bir açılış maçı oynayarak haftaya cuma günü başladı ama tüm beklentilerin aksine berbat bir oyun sergileyerek maçtan puansız ayrıldı. Bu kötü performansın en büyük nedeni de futbolcuların formsuzluğuna eşlik eden Şifo Mehmet olarak göze çarptı.

Aslında maça pek kötü de başlamadık ve hemen ilk dakikalarda Eto’o uzaktan vurdu, ardından Jahoviç karşı karşıya bir pozisyonu kaleciye çarptırarak heba etti. Bu dakikadan sonra biz oyundan kopunca ev sahibi orta alanı ele geçirerek dalga dalga üzerimize geldi. Maçın 15.dakikasında soldan ortalanan topa Seleznov altı Konyalı topçu arasından kafa vurarak takımını öne geçirdi. Bu gol bizi tamamen yok ederek adeta sahadan sildi. Bunun en önemli nedeni ise hocanın yanlış kadro tercihleri idi. Bugüne kadar tek bir iyi maçı olmayan Amir ve her hafta dökülen ama arada attığı gollerle idare eden Miloseviç gibi isimleri ilk on bire almak, adeta saatli bomba olan Moke’yi stopere çekip intihar etmek hocanın hataları oldu. Bunlara Eto’o ve Mehdi’nin kötü oyunları da eklenince orta alanı tamamen Akhisar’a teslim ettik. Ayrıca en çok gol atan oyuncumuz olduğu halde bu yıl hep kötü oynayan Skubiç’i de unutmamak gerekiyor. Devre bu şekilde bitti ve biz arada hocanın takıma çok önemli etkiler yapıp oyun olarak düzelme bekledik.

İkinci yarıya hoca Fofana hamlesi ile başladı, ayrıca 60.dakikada da Volkan Şen oyuna dahil oldu ancak bu hamleler de bize yarar getirmeyince rakip iyi oyununu sürdürerek ikinci golü buldu. Bu golde de defansımızın ard arda yaptığı hatalar zinciri herkese eyvahlar çektirdi. Kötü oyunumuz maç sonuna dek sürdü ve biterken de ev sahibi bir gol daha bularak seyircisine oley çektirdi.