Borcuna en sadık kent belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre borcuna en sadık il Gümüşhane oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre borcuna en sadık il Gümüşhane oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam nakdi kredi stoku geçen yıl sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul, toplam nakdi kredi kullanımında ilk sıradaki yerini korurken, 2017 sonunda İstanbul’dan kullanılan nakdi kredi tutarı 855 milyar lira oldu. Geçen yılki toplam nakdi kredi stokunun yüzde 40,2’si İstanbul’da kullandırıldı.

Mega kenti, 271 milyar liralık kredi kullanımıyla Ankara ve 109,2 milyar liralık kullanımla da İzmir izledi. Toplam nakdi kredi kullanımından başkent Ankara yüzde 12,7 ve İzmir yüzde 5,1 pay aldı.

Son bir yıllık dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’in toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 13,4, yüzde 21,1 ve yüzde 27,2 artış gösterdi. İstanbul’da takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,5, Ankara’da yüzde 3,2 ve İzmir’de yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.



NAKDİ KREDİ KULLANIMI EN AZ BAYBURT’TA

Geçen yıl sonu itibarıyla nakdi kredi stoku en az il, Bayburt oldu. 572 milyon 295 bin lira tutarında nakdi kredinin kullanıldığı Bayburt’u 872,2 milyon liralık kullanımla Tunceli, 1 milyar liralık kullanımla Kilis ve 1,1 milyar liralık kullanımda Ardahan izledi.

2016-2017 döneminde Bayburt, Tunceli ve Kilis’te toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 17, yüzde 22 ve yüzde 21,3 artış gösterdi. Bayburt’ta takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,3, Tunceli’de yüzde 2,5 ve Kilis’te yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.

BORCUNA EN SADIK İL

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı (NPL) geçen yıl itibarıyla en düşük il yüzde 1,58 ile Gümüşhane oldu. Bu oranla borcuna en sadık il konumunda bulunan Gümüşhane’yi yüzde 1,88 ile Siirt, yüzde 1,97 ile Denizli ve yüzde 2,02 ile Kahramanmaraş takip etti.

Şanlıurfa ise yüzde 5,82 ile takipteki alacak rasyosu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 5,48’le Kütahya, yüzde 5,4’le Diyarbakır ve yüzde 5,3’le Afyon izledi.

2016 – 2017 itibarıyla toplam nakdi kredi stoku en yüksek olan iller şöyle (Bin TL):

İL 2016 2017 Toplan Nakdi Kredi İçindeki Payı(%) NPL (%)

İSTANBUL 754.335.936 855.052.697 40,2 2,5

ANKARA 223.855.633 271.033.498 12,7 3,2

İZMİR 85.824.875 109.173.265 5,1 3,1

ANTALYA 59.178.324 75.990.539 3,6 3,3

BURSA 54.040.370 69.793.303 3,3 2,4

GAZİANTEP 38.519.514 52.069.070 2,4 3,4

KOCAELİ 35.592.795 47.884.927 2,3 3,0

KONYA 34.634.289 42.723.862 2,0 2,9

ADANA 33.220.136 41.406.515 1,9 4,8

DENİZLİ 24.968.818 36.326.829 1,7 2,0