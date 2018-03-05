Bizde umutlar bitmez-Tolga Durmaz-Yeni Meram Gazetesi

Ha bugün, ha yarın toparlanacağız diyerek haftaları bir bir tükettik.

İşte kaldı 10 maç..

Maalesef ki düşmenin en büyük adaylarından birisiyiz.

Son haftalarda sergilenen futbolda hiç ama hiç umut vermiyor.

Mustafa Reşit Akçay olmadı, Mehmet Özdilek gelsin,

Eminönü saatçilerine benzer futbolcular gitsin, yıldızlar gelsin,

Ali Çamdalı gitsin, huzuru yakalayalım.

Bu da olmadı Mehmet Özdilek gitsin, Sergen Yalçın gelsin..

İşte 24 haftanın kısa özeti yukarıdaki 4 satıra sığdı bile.

Sonuç koca bir sıfır…

Sadece umut tazeledik bu hamlelerle.

Özdilekle daha iyi oluruz, yapılan transferlerle ikinci yarı ligin tozunu atarız, takım içinde huzuru ancak böyle sağlarız ve düzeliriz diyerek belki de kendimizi kandırdık.

Umutlu konuşmayı ve umut vermeyi de seviyoruz aslında.

Şimdi yeni umudumuz Sergen Yalçın.

Kalan 10 maçta, bu sezon kimsenin yapamadığını Sergen Yalçın’dan bekleyeceğiz.

Bilmiyorum sonuç ne olacak.

Hesap-kitap ortada.

Kalan 10 maçtan en az 5 galibiyet alınsa bile toplam puan 36’yı buluyor.

Yeter mi-yetmez mi bu bile meçhul.

Biz 5 maç alırmıyız-alamazmıyız onu da bilemiyorum.

Yönetim son kumarını Sergen Yalçın ile oynadı.

Bu saatten sonra da başka hamle şansı kalmadı zaten.

Son iki sezonun süper starı Konyaspor’u, 2 kupayla kapattığı sezonun ardından küme düşürüp, tarihe adlarını altın harflerle (!) yazdırabilecekler mi, hep birlikte göreceğiz.

Malatya maçının irdelenecek yanı fazla yok.

Galibiyete inanmamış bir oyuncu topluluğu vardı sahada.

Malatya’da buraya 1 puan alsam yeterli düşüncesinde gelmiş.

Konyaspor’un ikramını geri çevirmenin uygun olmayacağı görüşüyle hiç beklemedikleri bir sonuçla Konya’dan güle-oynaya ayrıldılar.

Mehmet Özdilek’in yetersiz olduğunu haftalar öncesinden dile getirmiştim.

Kendi kaderini belirleyecek maçta bile gerekli hamleleri yapamayacak kadar kötü bir teknik adam olduğunu Malatya maçında da gösterdi.

Hem kendini, hem bizi yaktı.

Gelen gideni aratırmış sözünün gerçekliğini bize gösterdi.

Umarım onun gidişini, Sergen Yalçın bize aratmaz.

Küçük bir mucize kovalayacağız kalan dönemde.

Sergen Yalçın’ın kaos yaşayan takımlara kısa süre içerisinde güven aşılaması tek tesellimiz.

Kadro kalitesi olarak düşmeme mücadelesi verdiğimiz takımlara karşı üstünlüğümüzün farkına varır ve takım olmayı başarabilirsek sezon sonunda mutlu sona ulaşırız.

Bunun sinyalini de Galatasaray maçında alacağımız kanısındayım.

İstanbul’dan puanla dönmenin çok zor olduğunu biliyorum ama en azından daha sonraki 9 maç öncesi Sergen Yalçın’ın takıma neler katabileceğini göreceğimiz bir maç izleyeceğiz.

İnşallah bu kabustan kısa sürede uyanırız.