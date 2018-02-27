BİZ ÇILGIN TÜRKLER-Orhan Şener-Yeni Meram Gazetesi

Günümüzün en önemli Türkologlarından biri olan Fransız araştırmacı Jean-Paul Roux (1925) araştırma alanını Orta Asya Türk Kültürü ve Tarihi üzerine yoğunlaştırmış, ilk bölümü 1972 yılında yayınlanmış, çevirisi 1990 yılında yapılmıştır. Miladın başlangıcından 1400’lü yıllara kadarki bölümde Türkler için şu ifadeleri kullanıyor:

“Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler; cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar…”



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Çanakkale’de Anzak askeri olan By. Smith:

“Türk Askeri cesurdu, ölmekten korkmuyordu”

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“Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım”

Napolyon

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“Dünyada iki bilinmeyen vardır;

Biri Kutuplar, diğeri Türkler…”

Fransız tarihçi Alpert Sorel

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“Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa bir tanesini bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar, intikamını alır.”



Adolf Hitler

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“Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır…”



İngiliz Tümgeneral Sir Charles Vere

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“Türklerden bahsediyorum, düşmanına saldırırken amansız bir kasırga, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız bir düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir güldür… Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek, tabiatını da incitmek bir gaflet olur…”

Torguata Tassa-İtalyan Filozof

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Çinli komutan Hotsun’un Çin prensine savaş alanından dehşet içinde yazmış olduğu mektuptan…

“Kafesinden kaçmış birer kartal gibi hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi amansız bir sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim…

Son askerimiz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra…

Prensim soruyorsunuz… Nasıl durdurabiliriz diye?

Efendim ‘Onlar Türkler durdurulamazlar…’

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“Türkleri seviyorum, onlar Cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete yakışan eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz lakin Türk de aziz ve çok aziz.”



Conte Da Bonneval-Fransız Komutan

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Mustafa Kemal Atatürk’e göre Anadolu 7000 bin yıllık Türk yurdu!!! Atatürk, Afet İnan’ın “Türk Tarifi” tezini okuduktan sonra bir sayfanın kenarına el yazısıyla şu notu düşmüştü:

“Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tesellisine sahne oldu. Bu sahne en az 7000 yıllık Türk beşiğidir. Beşik dağların rüzgarlarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu… Sonra onlara alıştı , onların oğlu oldu!!! Bu gün o doğanın çocuğu tabiat oldu… Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir…”

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“Biz Türküz, tarihimiz ve en yakın mazimize dayanarak Türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız”

Nihal Atsız-Şair-Yazar

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“Bize çağdışı diyorlar, doğrudur çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri.”

Mehmet Akif Ersoy- Şair-Yazar

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16 Ağustos 1960 günü Sovyet Barış Üyelerinin gözlerinin içini bakarak,

“Burada Türkiye’nin toprakları konuşuluyor, bu toprakların Türkiye’ye ait olduğu kaniyim. Her Türk gibi, ben de bir gram Türk toprağa için vücudumdaki yirmi kilo kanı dökmeye hazırım.”



Nazım Hikmet Ran-Şair-Yazar

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“Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”



Atatürk

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“Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.”

Sir Julien Corbet

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Sir Charles Townsbend isimli İngiliz generalinin Atatürk’le ilgili sözleri ise hala Türk milletinin kulaklarında;

“Ben şimdiye kadar onbeş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.”

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Merhum yazar Turgut Özakman’ın Türkleri anlattığı Şu Çılgın Türkler 419 baskı yaptı.

Türkleri anlatmaya devam edelim mi?

Nerede kalmıştık…

TÜRK ORDUSU SURİYE’DE…

–Devletin bekası için,

-Vatanımızın birliği, dirliği için,

-Adalet için, özgürlük için,

-Yetim için, mazlum için, kadınlar için, kimsesizler için…

Yazımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk’ün şu duygu, cesaret ve derin anlam ifade eden sözleriyle bitiriyorum:

“Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.”





Not: Bu yazı tüm şehitlerimize ve gazilerimize ithaf olunur…