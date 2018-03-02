Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, E.Y. Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya 125 bin passolig kartı bulunan Büyük Konyaspor Ailesini davet etti.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, E.Y. Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya 125 bin passolig kartı bulunan Büyük Konyaspor Ailesini davet etti. Baydar “Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak” dedi.

“HİÇ KİMSENİN HATA YAPMA LÜKSÜ KALMAMIŞTIR”

Kulüp olarak zor bir durumdan geçtiklerini ifade eden Baydar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sıkıntıları omuz omuza vererek birlikte aşacağız, birlikte başaracağız. Konyaspor büyük bir camia. Geçmişte benzer durumlarla karşılaşmış ama birçoğunda bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak için önümüzde zorlu bir karşılaşma var. Oyuncularımızın üstün gayreti, taraftarımızın desteğiyle pazar saat 16:00’da oynayacağımız maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızdan şüphemiz yok. E.Y. Malatya’yı yenip hepimiz için bambaşka bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sene hakem hatalarından canımız çok yandı. Birçok maçta skoru direkt etkileyen kararlar yüzünden puan kayıpları yaşadık. Ne biz bu durumdan şikâyetçi olalım ne de rakiplerimiz. Bu yüzden herkesin azami derecede dikkatli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Artık ligin boyu kısaldı. Yapılacak her hata sıralamaları doğrudan değiştirecek ve bu kulüplerin, şehirlerin kaderini etkileyecek. Dolayısıyla hiç kimsenin hata yapma lüksü kalmamıştır”

“KONYASPOR PASSOLİG KARTI BULUNAN 125 BİN SPORSEVERİ DAVET EDİYORUZ”

Pazar günü iyi futbol oynayıp, sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Baydar “Hafta içinde yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyoruz. Bu vesileyle Konyaspor passolig kartı bulunan 125 bin sporseverden, hem takımıza hem de Afrin’de vatanımızın bekası için çarpışan Mehmetçiğimize destek olmak isteyenleri Büyükşehir Belediye Stadyumu’na davet ediyoruz” şeklinde konuştu.