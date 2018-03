BİR VEFA TANIR’IN VEFASINA BAKIN, BİR DE ILGIN’IN VEFASIZLIĞINA!-Erol Sunat-Yeni Meram Gazetesi

Vefa Tanır, Konya için yaşayan bir efsane. Çok partili döneme geçtiğimiz 1950’yılından bu yana tam 6 dönem Konya Milletvekilliği yapma rekorunu elinde bulunduran, Bakanlıklar yapan, Konya’nın ve Konyalıların elinden tutmasıyla tanınan ve bilinen bir devlet adamı.

Vefa Tanır, 5 Mart 2018 Pazartesi günü, 1982 yılında temelini attığı, Ilgın Şeker Fabrikasının önündeydi. Bir avuç Ilgınlıyla birlikte!

Ilgınlıların üzerine ölü toprağı atılmış gibiydi adeta!

Vefa Tanır bakın neler dedi o gün;

“87 yaşındayım. Ömrümün 58 yılını devletimin hizmetinde geçirdim. Doktorluk yaptım, vekillik yaptım, bakanlıklar yaptım en sonrada Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yaptım. Hayatımda hep ülkem vardı.

Ilgın Şeker Fabrikasının temellerini atarken çok heyecanlandım.

Bir evladımın doğuş müjdesi gibi .

Bu evlat hep hayırlı oldu binlerce aileye iş verdi, çocuk okuttu, hastaların tedavisini gerçekleştirdi, en önemlisi vatana ve millete hep hayırlı oldu.

Ödüllendirilmesi, korunması gerekirken neden cezalandırılıyor. Anlamak mümkün değil .

Hele ki bu fabrika birincilik almışken yapılan haksızlık gelecek nesillere nasıl anlatılır.

Bir doktor olarak sağlıksız hasta ve mutsuz nesiller yetiştirilmesi düşüncesi beni kahrediyor .

Bizler çok zor şartlar altında 90, 60, 30 sene evvel yapılan bu değerlerin ülke gelişimine bu günlere kadar gelmemizi sağlayan değerlerin böyle yok olmasına ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamalıyız.

Atatürk ün emaneti Türkiye Cumhuriyetine ve onun değerlerine, yapıtlarına, fabrikalarına , ilkelerine,en önemlisi sağlıklı nesillerimize sahip çıkmalıyız.”



*****

Vefa Tanır Sağlık, Bayındırlık, Orman ve Milli Savunma Bakanlıkları yapmış bir isim. O yaşında, hasta halinde, Ilgın’a gelebiliyor.

Adı gibi tam bir vefa örneği sayın Bakan.

Özelleştirme kapsamına alınan Ilgın Şeker Fabrikasının satılmasına o yaşında gösterdiği tepkiye bir bakın!

Birde onu Fabrikanın önünde yalnız bırak Ilgına ve Ilgınlılara!

Konya’da özelleştirme kapsamında satılan birçok işletme’de ilk önce mağdur olanlar, o işletmelerde çalışanlar oldu.

Seydişehir Alüminyum ve Ilgın Maden İşletmesi buna iki çarpıcı örnek aslında. Ilgın Şeker Fabrikasının işletme amaçlı satılmadığını düşünenlerin seslerini duyan yok.

Günlük olayların, Şeker pancarının polarının, satıldığında çok daha iyi olacak laflarının peşinde dar bir çerçeveden bakanlar, keşke geçmişte yaşananlara bakabilseler, hatırlayabilselerdi!

Her şeye rağmen, Sayın Bakan Vefa Tanır’la o karede yer alan bir avuç Ilgın sevdalısını, Ilgına, şehrin değerlerine sahip çıkma konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum.

Ve üzülerek diyorum ki; Bir Vefa Tanır’ın vefasına bakın, birde Ilgın’ın vefasızlığına!

İnsanlar soruyorlar;

Neredeydi Ilgınlılar?

Neredeydi o meşhur Ilgın sevdalıları?

Neredeydi, Ilgın Şeker Fabrikasının iş ve aş sahibi yaptığı binlerce insan ve aileleri?

Vefa Tanır’ın, Ilgında her haneden birkaç Ilgınlıyı iş-güç sahibi yaptığı lafını gururla dilinden düşürmeyen Ilgınlılar, neredeydi?

Neredeydi, Ilgın’ın Sivil Toplum Kuruluşları?

Hiç mi hatırı yoktu, Vefa Tanır’ın?

87 yaşındaki Bakan, Ilgında ulu bir çınar misali ayakta “ Biz her gün buraya geleceğiz, bu işler düzelene kadar, bu işin takipçisi olacağız!” demeye devam ediyor.

Ilgın Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi 2005 ve 2014 yıllarında da gündeme gelmiş, ancak o yıllarda gösterilen ortak tepki, Fabrikanın özelleştirilmesinin önüne geçmişti. 11 Nisan 2018’de Fabrika satılacak.



Ilgın Şeker Fabrikası, Ilgın’ın uğuru, nazar boncuğu, marka değeri, hayalden hakikate erişen duygularının tam odağında.

Dileriz, kâr eden, kâr ederken birincilik ödülü alan Ilgın Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamının dışında bırakılır. Sayın Bakan Vefa Tanır’ın dediği gibi, doğumu hayırlı, hizmeti hayırlı olan bu fabrika, Ilgınlılara hayırla hizmete devam eder!