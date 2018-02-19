Bir Türküdür Yaşamak! - Rıdvan Bülbül - Yeni Meram Gazetesi

■ Uzun bir yaşam yeteri kadar iyi olmayabilir; ancak iyi bir yaşam yeteri kadar uzundur. (Benjamin Franklin)

■ Yaşam çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.

(Andre Gide)

■ Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. (Nazım Hikmet)

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Bu üç şey varsa yaşam güzeldir. Köy sakinleri yağmur duasına çıkmışlardı. Bütün Köy halkı toplandı; yalnız birinde şemsiye vardı;

Bu inançtır!

Babalar bebeklerini havaya hoplatır, çocuklar gülmekten bayılır. Yere düşeceklerini akıllarına bile getirmezler. Çünkü babaları onu tutacaktır;

Bu güvendir!

Yatağımıza girerken yarın uyanıp yaşamaya devam edeceğimize dair garantimiz yoktur. Ama yine de ertesi güne dair planlar yaparız;

Bu umuttur!

İşte bu üçü, inanç, güven ve umut varsa yaşam güzeldir.

…

Yaşam aynı zamanda bir okuldur ve insanlar onun öğretmen ve öğrencisidir…

Acılar, çekilen çileler, kayıplar, feryatlar derstir. Gözyaşları defterdir. Kalbin, duyguların, özgürlüğün kitaptır…

Yaşam okulundan başarıyla geçmelisin..Asla isyan etmemelisin…

Öğrenmenin sınırı yoktur… Sen hep bildiğini sanırsın, ama bilmediğin çok şey vardır hep. Yaşam budur.

Ağaçlara bak. Onlar yağmurdan yararlanırlar, toprak sayesinde büyür, meyveler açar, insanlar alır…

Ağaçlar da, insanlar da hep başka şeylere bağlı olarak yaşarlar…

Dünya menfaat dünyasıdır. Kimse kendinden başkasını düşünmez…

Bir ananın evladını yangında unutup kendi canını kurtarması ya da bir evladın nankörlüğü gibi.(Lorina Zilan)

…

■ Düşünmeye vakit ayır…

Düşünce güç için kaynaktır…

Okumaya vakit ayır…

Okuma bilginin pınarıdır…

Duaya vakit ayır…

Dua, güç anlarda direnmenin desteğidir…

Sevmeye vakit ayır…

Sevme hayatı tatlı kılan şeydir…

Vermeye vakit ayır…

Verme günün aydınlığıdır…

Teşekküre vakit ayır…

Teşekkür, hayat pastasının kremasıdır… (Charles Lever)

…..

Yaşam, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir içmesen de.

Bu nedenle yaşamdan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. ( NeyzenTevfik)

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■Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın. (Ara Güler )

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Kimi gençlerde umutsuzluk, yorgunluk gözleniyor. Sıkça “bunalım” kavramı gündeme getiriliyor. Pozitif enerji yüklü, amaçları olan gençlerin karamsar düşünmek yazgıları olmamalı, gelecek

için iyimser açılardan yaklaşılmalıdır. Yeni şeyler öğrenilmesinin için de olmak zorlukların aşılmasını da kolaylaştıracak, yaşamı daha da renklendirecektir.

Yaşamak kadar, dünyada başka güzel bir şey var mıdır?

Düşünen, yorumlayan, üretenler için yaşamak bir mücadele zenginliğidir.

Mesleksel yaşamın ilk basamaklarında kimi zorluklarla karşılaşmak her zaman için olanaklıdır ve zorluklar başarıya çıkarılan davetiye niteliğindedir.

İnsanları büyüten ıstıraplarıdır. Istıraplar da çiçeğe durur ve öylesine açar ki, kendinizi masmavi bir yaşamın renkler denizinde kulaç atarken bulursunuz;

“Hayat böyledir işte,

Seversin yol üstü

Ağlarsın dönüşte.”

Yaşam denilen büyük oyunda ıstırap çekmek bile bazen keyif vericidir.

Tebessüm etmek;

Bir tebessümün, üç kalem pirzola yemek kadar enerji ürettiği ifade edilmektedir. Pirzola yiyemiyorsak, tebessümü yeğlemeliyiz.

Yaşam, bütün zorluklarıyla ve açmazlarıyla büyük bir mücadeledir.

Bunun acı ve tatlı süreçleri vardır, olacaktır. Dikensiz gül bahçesi, kişilerin mutluluğu için neden değildir. Bütün isteklerini karşılamış, hiçbir sorunu kalmamış kişiler, “mücadele” azminden yoksun kalınca çoğu kez mutsuzdur

Üretme, düşünme ve öğrenme konusunda kırılganlığı yeğleyenler için yaşam anlamını da yitirmektedir.

Batı ülkelerinde en çok intiharların zengin ailelerde yaşandığı saptanmıştır.

Bir eli yağda, diğeri balda olanların yaşama veda eğilimleri dünyanın sivri çelişkilerinden birini oluşturmaktadır.

Yaşamanın garnitürü hayal ve umuttur.

Umudunu yitirenler “hiç olmayı” kabul etmişler demektir. İnsanların kendilerine özgü umudu vardır,

“Umut fakirin ekmeği

Ye… memet, ye…”

Umut vardır; Kaf Dağının arkasında gizlidir; kimi umut vardır çiçeğe durmuş tomurcuktur; başka bir umut fotoğrafını hayallerin taçlandırılması olarak görmek yanlış değildir. Öğrendikçe umuda yolculuk devam edecektir.

Umut etmek ve öğrenmek; iki sıcak, iki kapı komşusu kavramdır.

■ Hayatın olduğu yerde umut da vardır. (Terentius)

■ Dünyada ümit bir direktir. (Fuzuli)

Kişioğulları gözlerini yumuncaya dek, yaşam okulunun birer öğrenicisidirler.

Ne demiş Henry Ford;

“İnsan, öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır.”

Bir özdeyiş de Balzac’ dan ;

“Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olunmalıdır.”

■ Elinde ne varsa hayata dair,

Ötesi hiçbir şey ya da vesair..

Hani demiş ya şair;

Mutluluğu sende bulan senindir,

ötesi misafir.

…

“Kapandı yüzümüze dergi kapakları,

Bir varmış bir yokmuş olduk sağlığımızda.

Şiir… O, yosmanın boyuna;

Gazete… Gelene gidene başyazı!

Ara ki bulasın sayfalarda.

(Rıfat Ilgaz)

…

Bir türküdür yaşamak.

Her nağmesi bin burukluk.

Her nağmesi bin acı.

Her nağmesi bin mutluluk.

Bir türküdür yaşamak.

Yasadıkça coşturan,

Yaşadıkça ağlatan,

Yaşadıkça bin defa öldüren.

Bir türküdür yaşamak.

Bir çırpıda başlayan,

Tadına varamadan

Bir çırpıda da biten.

Bir türküdür yaşamak.

Başı sonu belli olmayan,

Her ney sesiyle,

Bir katre daha umuda koşan.

Bir türküdür yaşamak

Acının, mutluluğun nağmesi,

Burukluğun bestesi,

Gururun ta kendisi

Dedim ya!

Bir türküdür yaşamak!

(Firuze)