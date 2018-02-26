Bir haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 19-26 Şubat tarihlerinde ülke genelindeki iç güvenlik operasyonlarında 3'ü ölü, 7'si sağ, 21'i teslim olmak üzere 31 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 19-26 Şubat tarihlerinde ülke genelindeki iç güvenlik operasyonlarında 3’ü ölü, 7’si sağ, 21’i teslim olmak üzere 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke genelinde son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-26 Şubat tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 161 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 259, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 53, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 646, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 986’sı terör suçları, 91’i düzensiz göç ve 3 bin 844’ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 921 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 3’ü ölü, 7’si sağ ve 21’i teslim olmak üzere 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Tunceli, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari ve Van’daki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 26 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, bir ton 441 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 23 el bombası, aralarında bir füzenin de bulunduğu 15’i ağır ve uzun namlulu 32 silah ile 2 bin 158 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 853 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir ton 301 kilogram esrar, 214 kilogram eroin, 1,14 kilogram kokain, 11,23 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 17,28 kilogram metamfetamin, 5 kilogram afyon sakızı, 347 bin 574 uyuşturucu hap, 588 bin 822 paket kaçak sigara ve 60 ton 556 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu noktalardaki kontrol ve operasyonlarda 376 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 23 kilogram esrar, 8,4 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 5 kilogram afyon sakızı, 11 bin 239 uyuşturucu hap, 2,9 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,2 kilogram metamfetamin ile 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ​384’ü denizlerde olmak üzere 4 bin 152 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 91 kişi gözaltına alındı.

Asayiş uygulamaları

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 21 Şubat’ta 81 ilde eş zamanlı, bin 87 ekip ve 3 bin 815 personel ile “Narko-Metruk 2” uygulaması yapıldı.

Denetimlerde kimlikleri sorgulanan 15 bin 859 kişiden 120’si gözaltına alındı, 6 kilogram uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 3 bin 57 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 2 av tüfeği ve 12 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

24 Şubat’ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 18 bin 164 personelin katılımıyla kaçak ve mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik “Duman 3” uygulamasında da 66’sı aranan 192 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 115 bin 567 paket kaçak sigara, bir milyon 962 bin 312 makaron, bin 873 kilogram tütün, 2 bin 757 şişe kaçak içki, 40 bin tıbbi ilaç ve çok sayıda kaçak ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.