Binlerce vatandaşın alacağı çıkabilir

e-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

e-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

Son zamanlarda soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

200 BİN ABONE ŞARTI

“Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

ALACAĞINIZ ÇIKABİLİR

3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.



HATALI FATURA, FAZLA ÖDEME...

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.



SORGULAMADA 11 FİRMA ÇIKIYOR

Sorgulamanın yapıldığı 200 binin üzerindeki işletmecilere bakıldığında ise mobil tarafta; Avea, Turkcell, Vodafone, sabit şebekede Türk Telekom, internette; Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Kablolu TV’de Turksat, Uydu platformlarında ise Digiturk ile DSamrt yer alıyor.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.

Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.

BİLGİMİZ YOK’

Sorgulamada çıkan alacağa yönelik bilgi almak için kimi işletmecilere yönelik yapılan aramalarda ise müşteri temsilcilerinin ekranlarda söz konusu iadeyi göremediklerini bu yüzden de konuyla ilgili bilgileri olmadıkları yönünde cevap verdikleri de öğrenildi.