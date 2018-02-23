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Binlerce memuru ilgilendiren değişiklik!

  • Giriş Tarihi: 23.02.2018 10:53
  • Güncelleme Tarihi: 23.02.2018 10:53
Binlerce memuru ilgilendiren değişiklik!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımı yapılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımı yapılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giymek zorunluluğu olan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımında bulunulacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.


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