BİM’siz yapamadık

Son üç yıldır ‘kalite’ temasıyla tüketicilere hizmet veren BİM, günde 8 milyon kişinin uğrayarak alışveriş yaptığı Türkiye’nin en ucuz market zinciri oldu. “Rekabetten korkmuyoruz, bizi daha zinde yapıyor” mesajını veren BİM yönetimi yeni müjdeleri açıkladı.

Son üç yıldır ‘kalite’ temasıyla tüketicilere hizmet veren BİM, günde 8 milyon kişinin uğrayarak alışveriş yaptığı Türkiye’nin en ucuz market zinciri oldu. “Rekabetten korkmuyoruz, bizi daha zinde yapıyor” mesajını veren BİM yönetimi yeni müjdeleri açıkladı.

Kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar mağaza sayısı, ürün gamı ve satış kârlılığını sürekli artıran BİM, 2017 sonu rakamlarına göre yeni rekorlara imza attı. Geçen yıl BİM mağazalarından günde 4 milyon 100 bin fiş kesilirken, yılda 1,5 milyar kez alışveriş yapıldı. Mağazalarda günde 25 milyon adet ekmek satıldı.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı (COO) Galip Aykaç ve BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 2017 yılı performansı ile 2018 yılı hedeflerini kamuoyuna açıkladı. Geçen yıl 2016’ya göre satışlarını yüzde 23,5 artırarak 24 milyar 779 liraya yükselten şirketin net kârı ise, önceki yıla göre yüzde 29 artışla 863 milyon liraya ulaştı. Günde ortalama 8 milyon fişin kesildiği BİM’de son bir yıl içinde yapılan çalışmalar ve yenilikler ise, şöyle sıralandı:

TÜKETİCİ BAŞROLDE

2018’de geçen yıla göre yüzde 20 büyümenin hedeflendiği 2018 yılında gerçekleştirilecek yatırımlarda BİM müşterilerinin talep ve beklentileri dikkate alındı. Geçen yıl 609 milyon liralık yatırıma imza atan BİM yönetimi, bu yıl 750 milyon liralık yatırım planlıyor.

BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, yeni mağazalarla ilgili şu müjdeyi verdi: “Yeni mağazaları ihtiyaç bölgelerine göre açacağız, özellikle İstanbul’un Avrupa yakasına öncelik veriyoruz, ağırlıklı olarak Marmara’da yeni mağaza açmayı planlıyoruz. 2018’de 600’ü BİM, 30’u FİLE ve 100’ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin. Yurt dışı ile birlikte bu rakam 4 bin 500’e çıkıyor.”

BORCU YOK, KAFASI RAHAT

Yeni yatırımları borçlanmadan tamamen kendi kaynakları ile yapmayı planlayan BİM yönetimi, bankalara borcu olmadığını vurgularken, kredi kullanmadıklarını dile getiriyor. Yönetimin dikkat çekici bir politikası da, ciroya nazaran yapılan düşük kârları dahi yeni yatırımlarda kullanması.

ENFLASYONA RAĞMEN UCUZ

Temel prensibi yüksek verimlilik avantajını fiyatlara yansıtmak olan BİM’de toplam masrafların ciroya oranı Türkiye’de tüm perakendecilerden düşük (Yüzde 12) olduğu için şirket yönetimi, gıda ürünlerinde kaliteli olanı, makul fiyata sunma politikasını sürdürmeye kararlı görünüyor. Galip Aykaç, her türlü gereksiz harcamadan uzak durarak enflasyonu aşağı çekme gayretine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

TEK RAKİBİMİZ THY

“Türkiye’ye güveniyor ve inanıyoruz, Türkiye de bize güveniyor. Sektör lideri olarak en iyi hizmeti en yaygın şekilde sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Dortluoğlu, marka değerlerinin 742 milyon lira olduğunu, Fortune 500 listesinde perakendenin lideri konumunda yer aldıklarını (7. sıra) , üst sıralarda yer alan petrol ve enerji şirketleri dışında tek rakiplerinin THY olduğunu kaydetti.

İPHONE X BUGÜN BİM’DE

Teknolojik ürünleri de uygun fiyatla tüketicileriyle buluşturan BİM, toplamda 1500 adet iPhone X telefonu 5 bölgede belirlediği mağazalarda piyasa değerinin altında satacak. Bu bölgeler Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas olarak belirlendi. Bu arada BİM’in telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL, geçen yıl 200 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 1,5 milyona çıkardı.

DIŞ PAZARDA DA BÜYÜYOR

2017’de 53 yeni mağaza açarak Fas’taki mağaza sayısını 382’ye, Mısır’da ise yeni açılan 50 adetle 265’e yükselten BİM’in bu iki ülkede toplam 3 bin 914 çalışanı bulunuyor. İran’la ilgili detaylı çalışma da yaptıklarını söyleyen Galip Aykaç, şu anki konjonktüre bakarak İran’a açılmayı iptal etmediklerini sadece askıya aldıklarını kaydetti.

İKİ BÜYÜK YENİLİK: AÇIK SEBZE-MEYVE VE SICAK SİMİT

Her zaman müşterilerinin sesine kulak verdiklerini vurgulayan Dortluoğlu, “Geçen yıl özel markalı ürün sayımızı 550’ye çıkardık. Toplam ciromuzun yüzde 67,5’i özel markalı ürünlerimizden geliyor. Şu anda seçilmiş mağazalarımızda sebze, meyve ve unlu mamul satışı konusunda pilot çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın bu uygulamaları tercih ettiğini görürsek Türkiye’nin dört bir yanında tüm BİM mağazalarında açık meyve-sebze ve sıcak unlu mamuller satışlarına başlayacağız. Zaten bizim halkımız sebze ve meyveyi açıktan dokunarak almayı tercih ediyor” dedi. Dortluoğlu, müşterilerin sıcak ekmek ve simit talebi üzerine deneme amacıyla 143 mağazaya fırın koyduklarını, bu amaçla 120 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.

YENİ ARZ YOK

Dortluoğlu, Deloitte’nin hazırladığı “Perakende’nin Küresel Güçleri 2017” isimli raporda BİM’in en büyük 250 perakendeci kuruluş arasından 149’uncu, dünyanın en hızlı büyüyen perakende şirketleri listesinde 24’üncü sırada yer aldıklarını belirterek, yüzde 70 civarında halka açık olan şirketin performansının hisse senetlerine de yansıdığını yeni bir arz düşünmediklerini kaydetti.