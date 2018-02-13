Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla tamamlandı

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ projesinin 1. Dönemi başarıyla tamamlandı.

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ projesinin 1. Dönemi başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında 1. Dönem Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda 5 dalda yarı finale kalan okullar kıyasıya yarıştı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban ve Meram Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen turnuvalarda finalistler belli oldu.

Bu projenin hayata geçirilmesinde en önemli payın Meram Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlatan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, “Bu nedenle Meram Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin bu ortamınız ülkemizin geleceği için birer güç, kuvvet ve birer bilim adamı olma yolunda atılmış adımlardır. Aylık olarak yayınlanan Bilim Kurdu dergisini hepinizin çok iyi takip ettiğini görüyoruz. Bu nedenle bu ay içerisinde yapılacak yarışmanın çok çekişmeli olacağını tahmin ediyorum. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizlerden ülkemize ve tüm insanlığa faydalı bireyler çıkacağından hiç şüphemiz yok.” diye konuştu.