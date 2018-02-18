Bilim Kurdu’nda final coşkusu

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ Projesi’nin 1. Dönemi, Akıl ve Zekâ Oyunları Okullar Arası Final Turnuvası ile sona erdi.

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ Projesi’nin 1. Dönemi, Akıl ve Zekâ Oyunları Okullar Arası Final Turnuvası ile sona erdi.

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, eğitimciler ve öğrenciler katıld

“ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

Programda konuşan Başkan Toru, “Meram Belediyesi olarak, çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ülkemizin bekası için yavrularımızın milli duygularla ve çağın donanımlarıyla yetişmelerine katkı sağlamayı görev bildik.

Bizler, çocuklarımızın sayesinde gelecekte de var olacağız ve çocuklarımızın sesleri bu kubbede hoş iz bırakırken, devletimiz nice asırlar var olmaya devam edecektir” dedi.

“İnsanlar fanidir ama devletler bakidir ve devletlerin baki olması da çocuklarının milli tarih şuuruyla yetişmeleri kadar bilim ve teknolojiye sahip olmalarıyla da ilintilidir” diyen Toru, şunları kaydetti: “Belediye olarak çocuklarımızı bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spora hazırlamak adına, düzenlenen atölyelerde birer satırbaşı açmayı planladık. Akılcı ve stratejik düşünmeyi bilen, problem değil çözüm odaklı çalışan, araştırmacı bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladık. Projemize katılan tüm çocuklarımızın; bilim, sanat ve spor gibi farklı alanlardaki performansları hepimizin yüzlerini güldürdü. Çocuklarımızın bilgi edinme gayretleri, bizlerin doğru yolda olduğunu gösterirken, ülkemizin geleceği için de ayrıca büyük bir umut oldu. ”

Yeni Türkiye Vizyonu çerçevesinde ülkemiz gelecek bin yıllara yürürken, bu çocuklarımızın içlerinden çıkacak olan bilim adamları, sanatçılar, kültür adamları, devlet adamları ve sporcuların bu vizyonumuzun gerçek sahipleri olarak gelecekteki yerlerini alacaklarına dikkat çeken Toru, çocuklara da şu tavsiyede bulundu: “Dünya sizi bekliyor, dünya sizlerin cesur şahlanışıyla bir kez daha aydınlanırken, sizlerin erdemleri mazlum milletlere ışık olacaktır. Sizlere düşen en büyük görev; eğitimlerinizi en yüksek seviyede gerçekleştirmek ve daha da ileriye en yükseğe götürmektir. Bu vatana olduğu kadar kendinize ve insanlarımıza da olan bir borçtur. Teknoloji üreten, tarımı ve sanayisi üst seviyede olan bir ülkenin evlatları olarak, bütün ülkenin sizden beklentisi budur. Sizlerin başarısı; bizlerin başarısı, ülkenin başarısı olacaktır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN ANALİTİK DÜŞÜNMELERİ SAĞLANIYOR”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban ise, “Şenlik havasında geçen Bilim Kurdu yarışmaları, sizin analitik düşünmenizi, çoklu düşünmenizi, öğrenmenizi artıracaktır. Verdiği büyük destekten dolayı Meram Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilere düşen en önemli şey; kitapları okuyup yarınlara kendilerini en iyi şekilde hazırlamaktır. O yüzden mutlaka her gün bir okuma programınız olmalı.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında kıyasıya bir mücadele yaptılar.

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER

‘Akıl ve Zeka Oyunları Final Yarışmaları’nda Zafer İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden ‘Koridor’da Fahri Hatipoğlu, ‘Mangala’da Esat Altınbaş, ‘Sudoku’da Fatma Emir 1. olarak ödül aldılar. Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Baki KÜLCÜ ‘Katamino’ da, Enes Hamurcu da ‘Reversi’ de birinci oldu. Ayrıca Zafer Ortaokulu öğrencilerinden Ayşe Nilüfer Bilen, Bilim Kurdu dergisinin ikinci sayısı için yapılan slogan yarışmasında 1. olarak ödüle layık görüldü.

Öğrencilerin İstiklâl Marşımızı çok gür bir sesle okumaları ve salonda büyük bir Türk bayrağı açmaları büyük alkış aldı.