Beyşehirli balıkçılar Türk bayrağı açıp gölde yüzdü

Beyşehirli üç balıkçı, Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler anısına Türk bayrağı açıp soğuk göl suyunda kulaç attı.

Beyşehirli üç balıkçı, Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler anısına Türk bayrağı açıp soğuk göl suyunda kulaç attı.

Tekneleriyle Beyşehir Gölü’ne açılan balıkçılar Hasan Küçükakça, İbrahim Civcir ve Kazım Erdoğan, göldeki Aşk Adası açıklarında, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlere saygı amacıyla gösteri yaptı.

Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşunda bulunan balıkçılar, daha sonra “şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganıyla soğuk göl suyunda bir süre yüzdü.

Gösteriye Aşk Adası’ndakiler alkışlarıyla destek verdi.

Balıkçılardan Küçükakça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerlere manevi destek vermek, şehitleri anmak istediklerini belirterek, “Biz belki biraz üşüdük, ısınırız geçer fakat askerimiz bizim için çarpışıyor. Canlarını gözlerini kırpmadan feda ediyorlar. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.” dedi.