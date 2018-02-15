Beyşehir’in yeşil alanlarında otomatik sulama dönemi başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezindeki park ve yeşil alanlarda otomatik sulamanın yapıldığı dönem başlıyor.

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezindeki park ve yeşil alanlarda otomatik sulamanın yapıldığı dönem başlıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kent merkezinde bir yandan yeşil alanların daha da artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da mevcut park, refüj ve yeşil alanların sulanmasında son teknolojiyi kullanarak zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde bulunun park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçilmesi konusunda geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaları bu yıl da sürdürdüğünü belirten Özaltun, kurulan sistemin önemine dikkat çekerek, “Bu sistem sayesinde önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu da sağlamış olacağız. İlçemiz merkezinde şu ana kadar İzmir yolu Şarkikaraağaç Caddesi üzerindeki refüjlerde, Eşrefoğlu Camisi çevresindeki yeşil alanda, Hacıakif, Beytepe, İçerişehir ve Müftü mahallelerindeki park ve yeşil alanlarda yürütülen otomatik sulama altyapı çalışmaları kapsamında yer altına toplam 2 bin 600 metrekarelik fıskiye döşemesi gerçekleştirilmiştir. Bu yılki hedefimiz; Beyşehir ilçe merkezindeki tüm parklarda bu uygulamanın hayata geçirilmesidir. Otomatik sulama sisteminin devreye girmesinin ardından yeşil alan ve parklarımızda artık sulama sorunu da bu şekilde tarihe karışmış olacaktır” dedi.