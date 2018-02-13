Beyşehir’de yol çalışması ivme kazandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin Belediye ekiplerinin çalışmasına daha da ivme kazandırdığı bildirildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin Belediye ekiplerinin çalışmasına daha da ivme kazandırdığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kış mevsiminin ortasında olunmasına rağmen ilçe genelinde adeta bahar mevsimini andıran güzel günler yaşanması sebebiyle yol çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Beyşehir ilçe genelinde ağır geçen kış şartları nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yollarda geçtiğimiz yılın bu günlerinde kar temizliği, tuzlama vb.gibi karla mücadele çalışmaları için yollarda seferber olduğunu anlatan Özaltun, bu yılın aynı döneminde ise daha farklı yönlerde mesaiye imza attığını söyledi.

Olumlu hava koşulları nedeniyle ekiplerin gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde yol yapım çalışmalarını ara vermeden devam ettirdiğini anlatan Özaltun,şunları kaydetti:

“Ekiplerimiz ilçemiz genelinde bir yandan belirli bir program dahilinde yürütülen yollara kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da kış mevsimi şartlarının neden olduğu yollardaki bozulma ve tahribata müdahale ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, yol yapım çalışmalarının yanısıra bölgemizde halihazırda tesbit ettiği güzergah ve noktalardaki tahrip olan yol ve kaldırımlar için seferber olmuş durumda. Bu çerçevede, kilitli parke taşıyla kaplı olan kesimlerde parke tamiri, kaldırımlarda bordür onarımı, asfaltla kaplı olan yerlerde ise yama çalışması yürüten ekiplerimiz, yollardaki drenaj hatlarında da bakım ve onarım faaliyetlerini devam ettiriyor. Yine, yeni açılan ya da kilitli parke veya asfaltla kaplanacak güzergahlarda ise sürücülerin ve vatandaşların çamur ve toz gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için de ekiplerimiz malzeme serimi çalışmalarını yürütüyor. 2018 yılı Beyşehir için inşallah yol çalışmalarının zirve yaptığı bir dönem olacak.”