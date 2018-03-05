Beyşehir’de telefonla konuşan sürücülere ceza

Beyşehir ilçesinde, trafikte araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.
Beyşehir ilçesinde, trafikte araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.
Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Trafik uygulamasında, emniyet kemeri kullanımının yanı sıra seyir halindeyken cep telefonu kullanımı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
Beyşehir ilçe merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğunu tesbit edilen sürücülerin araç plakaları üzerinden 108 liralık cezai işlem uyguladı. Aynı şekilde, emniyet kemeri takmayan sürücülere de ceza kesildi.
Asayiş uygulamasında ise umuma açık 16 iş yerinde gerçekleştirilen kontrollerde, 343 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.