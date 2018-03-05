Beyşehir’de sazlık yangını

Beyşehir ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyşehir ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Akseki karayolu üzerindeki Beyşehir Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından Güldibi mevkisindeki bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle daha fazla genişlemeden ekiplerin müdahalesiyle kısa zamanda söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.