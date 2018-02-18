Beyşehir’de okuryazarlık seferberliği toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği için Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği için Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği çerçevesinde, Beyşehir’deki okuma yazma bilmeyenler, açılacak kursla okuma yazma öğrenecek. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında, İlçe Garnizon Komutanı, Belediye Başkan Vekili, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, çeşitli kurumların yöneticileri, okul müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, okuryazarlık seferberliğinin amacına ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında eğitim ve öğretim hakkından yararlanma imkânı bulamamış ve temel okuma yazma eğitimini tamamlayamamış kişilere, Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla açılacak kurslarda okuma yazma öğretilecek. İlçemizde okuma yazma bilmeyen tüm bireylere ulaşarak kurslara dâhil etmeyi hedefliyoruz. Kurslarda Bakanlığın hazırladığı ve Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen yeni eğitim programı uygulanacak ve hazırlanan öğretim materyalleri de kursiyerlere ücretsiz dağıtılacaktır. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 5 Mart 2018 tarihinde açılacak olan kurslara vatandaşlarımız başvurularını Halk Eğitim Merkezimize, tüm okullarımıza ve Muhtarlıklara yapılabilecekler” dedi.

Beyşehir’de yaklaşık iki bin kişinin okuma ve yazma bilmediğini belirten Konuk, “Bu toplantımızda seferberlik hakkında gerekli bilgi paylaşımını yaptık. Seferberliğin tüm toplumu kapsayacak şekilde yürütülmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Bu seferberlik sayesinde 2018 yılında kursiyer sayısı katlanarak artacak ve okuma yazma bilmeyenlerin oranında ciddi bir düşüş olacak” diye konuştu