Beyşehir’de Alişan Kapaklıkaya konferansı

Beyşehir Belediyesi, katıldığı bir televizyon programında anlattığı “Siyah Pantolon” hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan isim olarak tanınan Eğitimci Yazar ve Aile Danışmanı Alişan Kapaklıkaya’yı Beyşehirli kadınlarla buluşturuyor.

Beyşehir Belediyesi, katıldığı bir televizyon programında anlattığı “Siyah Pantolon” hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan isim olarak tanınan Eğitimci Yazar ve Aile Danışmanı Alişan Kapaklıkaya’yı Beyşehirli kadınlarla buluşturuyor.

Kapaklıkaya, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Evimizi nasıl cennete çevirebiliriz” konulu konferansta Beyşehirli kadınlarla biraraya gelecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyşehir’deki programa katılacak olan Kapaklıkaya’nın konferansı öncesinde ise Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen “Kadının gözünden kadına dair” fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar ile özel ödül ve sergilemeye layık görülen eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, “Herkesi ağlatan ‘siyah pantolon’ anısı ile yüreğimize dokunan Alişan Kapaklıkaya hocamızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenleyeceğimiz konferans kapsamında ilçemize getiriyoruz. Bugün akşam saat 20.30’da başlayacak sergi açılışı ve konferans programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir.”dedi.