Beyşehir’de 11 mahalleye düğün salonu yapılacak

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçesine bağlı 11 dış mahalleye düğün salonu yaptırılacağını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçesine bağlı 11 dış mahalleye düğün salonu yaptırılacağını söyledi.

Başkan Özaltun, bir restoranda düzenlenen, Beyşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasında, düğün salonu ihtiyacı olan ve bu konuda talep gelen 11 dış mahalleye düğün salonu yapacaklarını kaydetti.

Mart ayı içerisinde düğün salonları için ihaleye çıkacaklarını belirten Özaltun, birçok dış mahalleye yeni parklar da kazandıracaklarını söyledi.

Beyşehir’de Belediye-TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilen toplu konut projelerine de değinen Özaltun, Avşar Mahallesi’ndeki ikinci etap konutlarda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80’lik bölümünün bitirildiğini, bir süre sonra çevre düzenleme çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Özaltun, Huğlu Mahallesi’nde de toplu konut çalışmalarının tamamlandığını ve çevre düzenleme işlemlerinin de bitirilmesinin ardından hak sahibi 100 mahalle sakininin yeni konutlarında oturmaya başlayacağını kaydetti.

Özaltun, Beyşehir merkezde emeklilere yönelik hayata geçirilecek toplu konut çalışmalarına ilişkin de bu konutların Yeni Devlet Hastanesi ile arıtma tesisleri arasında kalan bölgede inşa edileceğini, 350-400 emeklinin bu projeden istifade etmesinin planlandığını, bu sayının istenirse proje tadilatı ile artırılabileceğini de sözlerine ekledi.