Beyşehir Modern Hastanesine Kavuşuyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticilerinden oluşan bir heyet Beyşehir ilçesini ziyaret ederek, 5 Mart tarihinde taşınma işlemleri başlaması, 14 Mart tarihinde de hizmete girmesi planlanan Beyşehir Devlet Hastanesi yeni binasında yapılan son hazırlıkları incelediler.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticilerinden oluşan bir heyet Beyşehir ilçesini ziyaret ederek, 5 Mart tarihinde taşınma işlemleri başlaması, 14 Mart tarihinde de hizmete girmesi planlanan Beyşehir Devlet Hastanesi yeni binasında yapılan son hazırlıkları incelediler. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un da eşlik ettiği ziyaretlerde ilçede verilen sağlık hizmetlerinin son durumu da detaylı olarak masaya yatırıldı.

Beyşehir programına, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan tarafından Beyşehir’in sağlık alanında yaşadığı sıkıntılar ve ilçenin sağlık alanında geldiği son durumu anlattıkları sunumu dinleyerek başlayan yöneticiler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hedef ve stratejilere uygun olarak sağlık hizmeti sunulabilmesi adına neler yapılabileceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Başhekim Küçükbuzcu ve İlçe Sağlık Müdürü Özkan yaptıkları sunumlarda 2018 yılı hedeflerini, ihtiyaçlarını ve uygulamaya koyacakları projeleri detaylı olarak sağlık yöneticileri ile paylaştılar.

Yeni hastanenin 31.930 metrekarelik kapalı alanı ile eski hastanenin yaklaşık 3 katı daha büyük bir fiziki ortamda vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağını ifade ederek konuşmasına başlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, “Sağlık Bakanlığı’mız pek çok ilçede olduğu gibi Beyşehir’de de bizlere güzel bir eser teslim etmiştir. Devletimiz böylesine önemli yatırımları hiçbir masraftan kaçınmayarak tamamlamış durumda. Bizlerin de böylesine güzel bir hastanede hiçbir bahanemiz olmadan en güzel hizmeti sunma zorunluluğumuz vardır. Bize teslim edilen bu eseri en güzel şekilde çalıştırmalıyız. Yeni binalarına taşınan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kulu, Numune ve Ereğli Devlet Hastanesi gibi Beyşehir Devlet Hastanesi de kaliteli bir sağlık hizmeti sunarak, istatistiksel verileri ile Türkiye’ye örnek bir ilçe olacaktır”” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nda ki değişimle birlikte geçilen tekli yapının avantajlarından faydalanarak hastane de en nitelikli sağlık hizmeti sunulması adına gereken her türlü adımı atacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hastanemizi inşaat aşamasından bu yana hep destekledik. Hastanemize aldığımız mobilya, mefruşat ve tıbbi cihazlarla ilgili olarak yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunarak kaliteli malzemeleri alma gayreti gösterdik” şeklinde konuştu. Sağlıkta dönüşümüm tamamlandığını artık gelişim aşamasına geçildiğinin de altını çizen Prof. Dr. Koç, “Sağlıkta dönüşüm aşaması artık tamamlandı. Şimdi gelişim aşamasındayız. Bu yeni aşamada birinci önceliğimiz hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak. Bu nedenle bizler çalışanlarımızın sahada yaşadıkları sıkıntıları yerinde görmek ve en hızlı şekilde çözüm önerileri üretebilmek için buralardayız. Çalışanlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve en kısa sürede problemleri çözeceğiz” dedi.

Beyşehir’in son yıllarda hemen hemen her alanda ivme kazandığını vurgulayan Belediye Başkanı Özaltun da, “Bugün yapılan sunumlar sayesinde ilçemizin sağlık alanında geldiği son noktayı da görme imkânına sahip olduk. Modern mimari yapısı ile ilçemize bambaşka bir çehre kazandıran ve sağlık alanında adeta çağ atlatacak olan yeni hastanemizin tamamlanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin taşınması sırasında belediye olarak bizler de üzerimize düşenleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetini alması için çaba göstereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Koç, hizmet başkanları ve başkan yardımcıları sunum ve toplantıların ardından Beyşehir’de sağlık hizmeti sunan 112 Acil Servis İstasyonu ile 1 ve 3 nolu Aile Sağlığı Merkezleri’ni de ziyaret ederek görevli sağlık çalışanları ile sohbet ettiler.