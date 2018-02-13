Beyşehir Gölü’nde yasa dışı avlanan 101 kişiye 187 bin lira ceza

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde geçen yıl Beyşehir Gölü'nde yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı ve usulsüz yollarla avlandığı tespit edilen 101 avcıya toplam 187 bin liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde geçen yıl Beyşehir Gölü’nde yapılan denetim ve kontrollerde yasa dışı ve usulsüz yollarla avlandığı tespit edilen 101 avcıya toplam 187 bin liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri koruma ve kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü’nde geride kalan 2017 yılında serbest ve yasak dönemde su ürünlerinin korunmasına yönelik olarak toplam 626 denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde, elektroşokla avlandığı belirlenen 15 kişiye, balık boy yasağı ihlali yapan 20 kişiye, ağların asgari vasıf ve sınırlarına uygun olarak avlanmayan 11 kişiye, uygun olmayan istihsal vasıtası ile avcılık faaliyetinde bulunan 13 kişiye, yasak zamanda avcılık ve satışından 14 kişi ve işyerine, amatör avcılığa aykırılık tesbit edilen 26 kişiye ve denetimler esnasında bilgi vermeyen ve ruhsat tezkeresiz avcılık yaptığı tesbit edilen 2 kişiye olmak üzere toplam 101 kişiye idari para cezası uygulandı. Yasa dışı ve usulsüz avlanan bu kişilere toplam 187 bin liralık ceza kesildi. Göl üzerinde ve kıyı kesimlerde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler tarafından ele geçirilen 159 bin 800 metre küçük göz açıklığına sahip misina ağ ile 2 adet ığrıp ağ, 4 adet basma ağ, 3 adet zıpkın, 9 adet serpme ağ,8 adet elektroşok cihazı ve 8 aküye el konuldu.

Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, 2017 yılı Mayıs ayında kurum envanterine katılan 2 dronun etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmasının elektro şok yöntemiyle balık avcılığının engellenmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Kaya, “Aralık ayında koruma ve kontrol faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurumumuz kontrol teknelerine takılan iki adet ırgat (ağ toplama aracı) ile Beyşehir Gölü’nde üreme eşiğine gelmemiş asgari avlanabilir boy limitine ulaşmamış sudak balığı avcılığında kullanılan küçük göz açıklığına sahip misina ağların toplanmasına daha etkin bir şekilde devam edilecektir. Elektroşok ile yapılan avcılığa nasıl bir katliam gözüyle bakıyorsak, üreme dönemi geçirmemiş olan bebek sudak balığının avlanmasına da yine katliam gözüyle bakıyoruz.2018 yılında da su ürünleri koruma ve kontrol faaliyetlerine bir önceki yıla göre etkinliğimizi daha da artırarak devam edeceğiz. Çünkü Beyşehir Gölü bize miras değil, bir emanettir” dedi.