Beyşehir Belediyesinde “Bayrak Yarışması” ödül töreni

Beyşehir ilçesinde sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda düzenlenen "Türk bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere, ödülleri düzenlenen törende verildi.

Beyşehir ilçesinde sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda düzenlenen “Türk bayrağı” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere, ödülleri düzenlenen törende verildi.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen “Bayrak Yarışması’na katılan 650 eser arasında dereceye girenleri, Belediye Başkanı Murat Özaltun makamında kabul etti.

Özaltun, yarışma sonunda dereceye giren eserlerin sahipleri olan Ender Kuşbaşı, Mustafa Ünal ve Ahmet Çatman’ı elde ettikleri başarıdan ötürü kutlayarak, hediyelerini verdi.

Yarışmaya gönderilen 650 eserden ilk 20’ye kalanlar kulüp yöneticileri tarafından belirlenirken, dereceye giren eserler ise sosyal medya ortamında en çok aldığı beğeniye göre tespit edildi.

Yarışma kapsamında, ayrıca tüm katılımcılara Beyşehir Belediyesi tarafından Türk bayrağı hediye edildi.