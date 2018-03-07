Başkan Tutal, umre yolcularını uğurladı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, umreye gidecek vatandaşlar için düzenlenen programa katıldı.

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, umreye gidecek vatandaşlar için düzenlenen programa katıldı.

Seydişehir’den umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Seyyidharun Cami önünde düzenlenen uğurlama programına, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Meclis Üyesi ile umreye gidecek vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Umreye giden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bugün çok kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin. Sağlıklı bir şekilde kutsal topraklara gidip yine sağlıklı bir şekilde aramıza dönmenizi umut ediyorum. Ülkemizin ve Mehmetçiklerimizin duaya ihtiyaçları var. Mekke ve Medine’de dualarınızda bizleri de eksik etmeyin” dedi.

yapılan duaların ardından Başkan Tutal, alanda bulunan umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.