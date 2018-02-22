Başkan Tutal pazar esnafı ile buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yoğun mesai arasında çalışmalarından arta kalan zamanlarla sık sık pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hatırlarını sorayor sohbet ediyor ,talep ve isteklerini dinliyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yoğun mesai arasında çalışmalarından arta kalan zamanlarla sık sık pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hatırlarını sorayor sohbet ediyor ,talep ve isteklerini dinliyor.

Zaman zaman esnafları ziyaret eden ve hatırlarını soran Belediye Başkanı Mehmet Tutal ,Seydişehir’de perşembe günleri kurulan halk pazarının yoğun bir kesime hitap ettiğini kaydetti.

Perşembe pazarını gezerek pazar esnafı ile bir araya gelen Başkan Tutal, pazar esnafına hayırlı işler, bol kazançlar dilerken , esnafın yanı sıra pazara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek isteklerini dinledi.

İlçe pazarının yıllardır Perşembe günleri kurulduğunu kaydeden Başkan Tutal;” Konya’nın muhacir pazarına eşdeğerde bulunan bölgeye hitap eden, sadece Seydişehir’e değil değil Antalya’nın bize yakın olan ilçeleri ve Ahırlı , Yalıhüyük ilçelerine hitap eden bir pazar. Zaman zaman pazar esnafımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu günde aynı şekilde havanın güzel olması ile birlikte ziyarette bulunduk.Vatandaşlarımızın eksikliklerini , kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın isteklerini taleplerini burada dinliyoruz. Belediye’ye gelmeden sıkıntılarını burada dinleyip çözüm üretiyoruz.”dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Tutal’a pazarcı esnafı; buradaki adalet çok güzel, ben her pazarda dile getiriyorum buranın pazarı çok iyi. Pazarcı olarak zabıtalarınız bizlere çok iyi davranıyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Zamanı en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını vakit buldukça kendileri ziyaret ettiği kaydeden Başkan Tutal, pazarcı esnaflarımızda bizden anlayışlarını eksik etmiyorlar. Amacımız çabamız daha güzel, daha kaliteli hizmet verebilmek . Gösterdiğiniz anlayış ve destekten ötürü hepinize teşekkür ederim “dedi.