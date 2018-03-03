Başkan Tutal engelli öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine yaptığı ziyarette eğitim gören engelli öğrencilerin, “Başkanım bizi Çanakkale’ye gönderir misiniz?” isteğini Başkan Tutal geri çevirmedi. Başkan Mehmet Tutal, engelli öğrenciler ve ailelerini Çanakkale’ye, Kaymakam Aydın Erdoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile birlikte uğurladı. Daha önce lise son sınıf öğrencilerini Çanakkale’ye gönderdiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Çanakkale’yi geçilmez kılan dedelerimizin mezarını gezmeniz, görmeniz ziyaret etmeniz lazımdı. Bu talebiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gitmeyenler için çok farklı bir ortam. Orada yaşayıp, göreceksiniz. Orada farklı duygular yaşayıp döneceksiniz. Çanakkale ziyareti insanı farklı bir duyguya götürüyor” dedi.

Çanakkale’ye giden öğrencilere ve velilerine hayırlı yolculuklar dileyen Kaymakam Aydın Erdoğan, “İnşallah Çanakkale ruhunu hissederek gelirsiniz. Belediye Başkanımıza sizlere sağladığı imkandan dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.