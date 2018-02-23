Başkan Toru’ya kentsel dönüşüm ödülü

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ülke çapında örnek gösterilen projelere imza atan Meram Belediyesi, yeni bir ödüle daha layık görüldü. İstanbul’da düzenlen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi çalışmasıyla “Kentsel Stratejiyle Tarihi ve Kültürel Dokuyu Ortaya Çıkaran Belediye Teşvik Ödülü” ne layık görüldü.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ülke çapında örnek gösterilen projelere imza atan Meram Belediyesi, yeni bir ödüle daha layık görüldü. İstanbul’da düzenlen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi çalışmasıyla “Kentsel Stratejiyle Tarihi ve Kültürel Dokuyu Ortaya Çıkaran Belediye Teşvik Ödülü” ne layık görüldü.

İstanbul Swiss Otel’de gerçekleştiren kongrede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, belediye başkanları ve davetliler yer aldı.

“Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve Binalar” temasıyla gerçekleştirilen kongrede, “Sektörel STK’lar Açısından Kentsel Dönüşümün Geleceği”, “Yerel Yönetimler Açısından Kentsel Stratejinin ve Entegrasyonun Kentsel Dönüşüm Süreci İçin Önemi”, “Kentsel Dönüşümün Gayrimenkul Sektörü Açısından Geleceği”, “Kentsel Dönüşüm Sürecinin Bileşenleri ve Yeni Yaklaşımlar”, “Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu” başlıklarıyla beş ana oturum gerçekleştirildi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ YENİ YASA HAZIRLANIYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “Bakanlık olarak kentsel dönüşümün hızlanması adına bir yasa tasarısı hazırlamış bulunmaktayız. Şu anda Başbakanlığa sunduk. Hedefimiz riskli gördüğümüz, riskli yapı olarak nitelendireceğimiz 7 milyon 500 bin adet konutun, her yıl en az 500 binini dönüştürmek. Bu 500 bin adet dönüşümü yapmak kolay değil, bunun önemli bir bölümünü de İstanbul ve çevresinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Kentsel dönüşüm alanında yaşanan sıkıntı ve sorunlara değinen Ceylan, hedeflerinin bu konudaki sıkıntıları ortadan kaldırarak kentsel dönüşümden amaçlanan hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından bu yıl ilk kez “Kentsel Stratejiyi Geliştirme ve Akıllı Şehirler Yaratma” kategorisinde teşvik ve başarı ödülleri verildi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi çalışmasıyla “Kentsel Stratejiyle Tarihi ve Kültürel Dokuyu Ortaya Çıkaran Belediye Teşvik Ödülü” ne layık görüldü.

“DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR”

Kongrede konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Şehirlerimiz hızlı kentleşmeyle dönüşüm kaderini yaşıyor. Dönüşüme ihtiyacımız var. Ekonomik, zihinsel, sosyal olarak önemli süreçlerden geçiyoruz. Şehirlerimizi çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Kentleşme açısından bir potansiyel gördük ve dönüşüm ve gelişim çalışması başlattık. 60 mahallemizi yatırımcılar için planladık. 5 ayrı dönüşüm bölgesi belirledik. 2016 Ocak’ta çalışmalara start verdik” dedi.

“İPEK YOLUNDAKİ MİSYONUNU TEKRAR ÜSTLENECEK”

Başkan Toru, Şükran Mahallesi’ndeki dönüşüm projesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Şehrin geçmişinde olduğu gibi ticaret ve konaklama merkezleri, siyaset, ilim, irfan ve kültürün merkezi olacağına inandığım bu bölge; Yeni Türkiye Vizyonu çerçevesinde yerli ve milli bir dönüşüme de öncülük ederken, tarihi İpek Yolu’ndaki misyonunu da yeniden üstlenmeye adaydır”